Danimarka Başbakanı: ROJ TV'ye yayın izninde hata ettik

Danimarka Başbakanı Helle Thörning Schmidt, terör örgütü PKK'nın yayın organı ROJ TV'ye yayın izni vermekle hata yaptıklarını söyledi. Schmidt, "Yasa değişikliğiyle terör örgütlerinin yayın izni almalarını önleyeceğiz" dedi.

Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret sonrası Danimarka gazetesi Jyllands-Posten'a konuşan Danimarka Başbakanı Helle Thörning Schmidt, “PKK terör örgütü olduğuna göre ROJ TV’ye yayın izni vermemeliydik” dedi.

Erdoğan ile görüşmesinde ROJ TV konusunun gündeme geldiğini belirten Danimarka Başbakanı Schmidt, “Türkler, Kopenhag şehir mahkemesinin ROJ TV konusunda aldığı karardan memnun. Ancak, ROJ TV’ye Danimarka’nın yayın izni vermesini anlayamadıklarını söylüyorlar. Biz de onlarla aynı fikirdeyiz. Şayet, PKK terör örgütü ilan edildi ise o zaman Danimarka’dan TV ve radyo yayını izni alması ve yayın yapması doğru değil. Hükümet yasada değişiklik yapmak için çalışmalar yapıyor" şeklinde konuştu.

'Kıbrıs'ı konuşmadık'

Başbakan Erdoğan'la görüşmesinde Kıbrıs konusunu bilerek gündeme getirmediğini de belirten Danimarka Başbakanı Helle Thörning Schmidt, “Başbakan Erdoğan, iki saat süren görüşmemiz sırasında Kıbrıs konusunda olumsuz bir şey söylemedi. Bu nedenle ben de konuyu açmaya gerek olmadığını düşündüm” dedi.

ROJ TV'ye para cezası

Kopenhag Şehir Mahkemesi ROJ TV ve ana kuruluşu Mezopatamya TV’ye 2 milyon 600 bin Danimarka kronu olmak üzere toplam 5 milyon 200 bin Danimarka kronu (712 bin Euro) ve mahkeme masraflarını ödeme cezasına çarptırmıştı. ROJ TV ise, kararı temyize götürmüştü. Radyo Televizyon Üst Kurulu da karar üzerine, ROJ TV davasını yeniden inceleme kararı alarak, incelemek üzere mahkemeden bazı dosyaları istemişti.