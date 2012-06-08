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'Roj TV'nin yayını önünde sonunda durdurulacak'

Danimarka Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye - Danimarka ilişkilerinde Roj TV nedeniyle problemler yaşandığını belirtti

08 Haziran 2012 14:47

Danimarka Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Roj TV'nin yayınlarının durdurulacağını ve ekim ayında meclise sunulmak üzere yeni bir yasa hazırlığı içinde olunduklarını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu’nca, Türkiye ’den birçok ili temsilen gazetecilerin katıldığı AB dönem başkanlığını yürüten Danimarka’nın başkenti Kopenhag’a düzenlenen gezide, Dışişleri Bakanlığı temsilcileri Türk gazetecilerle bir araya geldi.

Mehmet Çınar'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Danimarka Dışişleri Bakanlığı’nda Dış Politikadan Sorumlu Müsteşar ve Büyükelçi Michael Zilmer ile diplomat Christel Ann Maertens, Türk gazetecilerle görüşmesinde Roj TV sorununa, Avrupa’nın ekonomik durumuna ve AB dönem başkanlığına ilişkin konulara değindi.

 

ROJ TV'yi kapatacak yasa geliyor

 

Türkiye - Danimarka ilişkilerinde Roj TV nedeniyle problemler yaşandığını anımsatan Dışişleri Bakanlığı’nın yetkilileri, mahkemenin oy birliği ile Roj TV ’nin kapatılmasına karar verdiğini ancak Danimarka’nın medya yasasının çok eski olduğu için yeni bir yasa üzerinde çalışmalar başlatıldığını kaydetti. Bu problemin kesinlikle çözüleceğinin altını çizen bakanlık temsilcileri, şu açıklamada bulundu:

"Roj TV ’nin terörist yayını eninde sonunda duracak. Yeni yasa ile birlikte bu problemi geçmişte bırakıp iki ülke ilişkilerinde önümüze bakabileceğiz. Türkiye ’ye çok sayıda Danimarkalı tatil için gidiyor ve aynı şekilde Danimarka’da da daha fazla Türk ve Türk yatırımcı görmek istiyoruz."

 

İsim değişikliğini de engelleyecek

 

Roj TV’nin kapatılması sonrasında farklı isimle aynı tarzda yayınlarını sürdürdüğünün sorulması üzerine Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, planlanan yasanın tek bir yayın şirketine yönelik olmayacağını ve terörist ilişkiler ve bağlantıları çok açık şekilde yasaklayacak şekilde olacağını kaydetti.

Yeni yasanın bu tür terör yanlısı tüm yayınları engellemeye yönelik bir düzenleme getireceğine dikkat çeken yetkililer, "Ekim ayında Danimarka hükümetinin tatili sona erecek ve meclisi açılacak. Bu yasanının da ekim ayında meclis gündemine gönderilmesini planlıyoruz. Danimarka- Türkiye ilişkilerini güçlendirilmesi amacıyla AB Danimarka Bakanı ve Dışişleri Bakanı ziyaretlerinin ardından önümüzdeki günlerde Danimarka Başbakanı’nın da Türkiye ziyareti olacak" diye konuştu.

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