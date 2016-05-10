Rodin’in ‘Ebedi Bahar’ına rekor fiyat

ABD'nin New York kentinde Sotheby's Müzayede Evi'nin yaptığı açık artırmada, 1917 yılında 77 yaşındayken hayata veda eden ünlü Fransız heykeltraş Auguste Rodin'in "Ebedi Bahar" adlı eseri 20,4 milyon dolara alıcı buldu.

CNN Türk’ün haberine göre, Sotheby's'in "Empresyonist ve Modern Sanat" satışları, müzayede evinin New York'taki ofisinde gerçekleştirildi.

Açık artırmaların sonunda Sotheby's, tahmin edilen en düşük rakam olan 164,8 milyon doların da altına bir tutarda eser satarak, son 5 yılın en kötü açık artırmasını yaptı.

Açık artırmada eserlerin çoğunluğu beklenen fiyata satılmazken, birçoğu da satılanlar arasında dahi yer alamadı.

144 milyon 546 bin dolarlık eserin satıldığı müzayede gecesine, Rodin'in 1901-1903 yapımı heykeli damgasını vurdu.

Rodin'in beyaz mermerden tek bir blok olarak oyulmuş 10 serilik eserinden 5'incisi olduğu belirtilen 66 santimetre yüksekliğindeki "Ebedi Bahar", 20.4 milyon dolara alıcı buldu.

Ünlü heykeltraş Rodin'in daha önce Sylvester Stallone'nin sahibi olduğu "Iris, Messenger of the Gods" bronz heykeli 16,6 milyon dolara satılarak, müzayede rekoru kırmıştı.

New York'taki müzayedede Maurice de Vlamick'in Türkçede "Ağaçlar Altındaki Çalılık" anlamına gelen "Sous-Bois" adlı 1905 yapımı eseri 16,5 milyon dolara satıldı, Paul Signac'ın müzayede satış değeri 8-12 milyon dolar aralığında belirlenen "Maisons du Port, Saint-Tropez" (Liman Evleri, Saint-Tropez) adlı eseri 10,7 milyon dolara alıcı buldu. 1882 tarihli eser "puantilist" tarzın önemli bir örneği olarak kabul ediliyor.

New York'taki müzayede gecesinin en fazla kaybedeni, Andre Derain'in 15-20 milyon dolar aralığında satılması beklenen "kırmızı yelkenli" eseri alıcı bulamazken, Pablo Picasso, Paul Gauguin ve Pierre-Auguste Renoir'a ait eserler de satılamayanlar arasında yer aldı.

Satışa sunulan 62 eserden alıcı bulanlardan elde etilen tutar 144 milyon dolar oldu.