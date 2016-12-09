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15 Temmuz Darbe Girişimi

Rodi Giyim ve İdil Kolonyaları'nın patronları için gözaltı kararı

İki şirketin sahiplerinin de yurt dışında olduğu belirtildi

09 Aralık 2016 15:09

Fethullah Gülen'in İzmir'de bulunduğu yıllarda kurmayları olduğu öne sürülen Akyaka Vakfı kurucularına yönelik operasyon başlatıldı.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, İzmir Emniyeti Mali Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aralarında iflas eden Rodi Giyim'in sahibi Fatih Kazancı ve İdil Kolonyaları'nın sahibi Mehmet Timuroğlu'nun da bulunduğu 18 kişinin evlerine baskın yapıldı. Baskında 8 kişi gözaltına alındı. İsmi gözaltı listesinde bulunan Fatih Kazancı ve Mehmet Timuroğlu'nun yurt dışında bulunduğu bildirildi.

 

Bank Asya üzerinden 8 milyonluk işlem iddiası

 

Operasyon yapılan vakfın, üzerinde bulunan 50'e yakın gayrimenkulün geliri ile 'FETÖ'ye finansman sağladığı ileri sürüldü. Ayrıca vakfın, İzmir Bayraklı'da bulunan Sancak Camii Derneği'ne ait 99 dükkanı ele geçirip örgüte buradan 2.5 milyon liralık kaynak sağladığı da iddia edildi. Şüphelilerin 17/25 Aralık'tan sonra Bank Asya üzerinden yaklaşık 8 milyon liralık işlem yaptıkları iddia edildi. Gözaltına alınan ve sorgulanmak için İzmir Mali Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlıların bazılarının ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi.

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