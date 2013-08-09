‘Rocky Balboa’ bir kez daha beyaz perdeye dönüyor

Başrolünde Slyvester Stallone’nin oynadığı, sinema tarihinin efsanevi serisi ‘Rocky’ beyaz perdeye geri dönmeye hazırlanıyor. 'Fruitvale Station'ın yönetmeni Ryan Coogler ve filmin başrol oyuncusu Michael B. Jordan bir efsaneyi, Rocky Balboa'yı geri getirmek için iş başına geçti. Filmin adını 'Creed' olarak belirleyen yönetmen Ryan Coogler senaryo için de Aaron Covington'la beraber çalışmaya başladı.

Apollo’nun torunu başrolde

GQ Türkiye’de yer alan habere göre, Sylvester Stallone, 'Creed' ile her ne kadar beyazperdede bir kez daha boy gösterecek olsa da, proje tam bir devam filmi değil. Filmde Michael B. Jordan'ın ilk Rocky filminde ünlü boksörün rakibi olan Apollo Creed'in torununu canlandıracağı konuşuluyor. Tamamen Coogler'ın fikri olarak ilk üç filmin senaryosuna sadık kalınarak yapımına başlanan Creed'in hikayesi Michael B. Jordan'ın karakterine odaklanıyor. Eski bir boksör olan büyükbabasının kazandığı şampiyonlukların getirdiği servetin sayesinde zengin bir ailede büyüyen ama bu hayatı reddederek boksör olma hayalleri kuran bir genci canlandıran Jordan, filmde onu yetiştirmesi için Rocky Balboa'nın peşine düşüyor.

Stallone rol alacak

Orijinal filmin efsane başrol oyuncusu Sylvester Stallone 'Creed'de de kamera karşısında olacak fakat Michael B. Jordan'ın filmin kadrosuna katılıp katılmayacağı MGM'le süren pazarlığın ardından belli olacak. 'Creed'de bu kez ringlerin arkasında yer alacak Stallone ve ekibe katılması beklenen Jordan dışında ismi açıklanan aktör henüz yok