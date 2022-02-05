Rockstar resmen duyurdu: Yeni GTA oyunu aktif geliştirmede

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Dünyanın en popüler oyun serilerinden Grand Theft Auto'nun geliştiricisi Rockstar Games, serinin yeni oyunu üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Rockstar, kendi resmi sitesinden yayınladığı açıklamada yeni GTA oyununun bir süredir geliştirme aşamasında olduğunu ifade etti.

Yapılan açıklamada, "GTA V'in daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şekilde uzun ömürlü olmasının ardından birçoğunuzun bize Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu hakkında sorular sorduğunuzu biliyoruz" denildi.

Rockstar Games, "Üstlendiğimiz her yeni projede amacımız bir öncekinin fazlasıyla üzerine çıkmak. Bir süredir GTA serisinin yeni oyununun aktif geliştirme sürecinde olduğumuzu duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

GTA V, piyasaya ilk olarak 2013'ün Eylül ayında çıkmıştı. Oyun, farklı platformlar için performans geliştirmeleri yapılarak tekrar yayınlandı. GTA V neredeyse 9 yıl önce piyasaya çıkmasına rağmen özellikle online modu sebebiyle hala on binlerce kişi tarafından aktif olarak oynanıyor.