Rockçı imam Diyanet'in konser yasağını deldi

Antalya'nın Kaş ilçesinde imamlık yapan ve kurduğu Firock grubuyla bir anda dikkatleri üzerine çekerek kamuoyunda adı Rockçı İmam'a çıkan Ahmet Muhsin Tüzer, Portekiz'de konser verdi. Konser için Diyanet'ten izin koparamayan Tüzer, yıllık izin alarak Portekiz'in Porto kentine gitti ve 3 gün boyunca konser verdi.

Rockçı İmam, ilk gün Chorasan Time Court Mirage grubu ile sahne alırken, konserlerde geleneksel mistik metin ve müzikleri modern bir sanatsal formla yorumlayarak, tekbir, salavat, 3 farklı kaside, Mevlid-i Şerif'ten bazı bölümler, Arapça şiir, ilahi, ezan, sela ve Ali İmran Suresi 190-194. ayetlerini okudu.

Dünyaca ünlü müze, cami formuna sokuldu

Dünyaca ünlü Serralves Museum of Contemporary'da, sanatçı Catherine Christer Hennix'le birlikte konser veren Rockçı İmam'ın Hüseyni makamında okuduğu Sela ile Arap makamında okuduğu Kur'an, dakikalarca ayakta alkışlandı. Konserde ayrıca, ünlü müzenin yeşil tonda loş ışıklarla dizayn edilip, özel halılarla donatılarak cami formuna sokulması ve davetlilerin konser alanına ayakkabılarını çıkararak girmesi dikkat çekti. Konser sonunda seslendirdiği musikiden çok etkilenen bazı davetliler, Tüzer' den İslam ve tasavvuf hakkında bilgi aldı.

"Bu konser İslam hakkındaki

ön yargıları yıkmak için"

Konserden sonra açıklamalarda bulunan Tüzer, amacının; yabancı vatandaşların zihnindeki negatif İslam, Kur'an ve Hz. Muhammed algısını yıkmak olduğunu belirterek şunları söyledi: "Maalesef zihinlerdeki İslam, Kur'an ve Hz Muhammed S.A.V algısının negatif yönde tavan yaptığı çok talihsiz bir dönemden geçiyoruz. Bundaki en temel etken Aşk dininden, Ahlak-ı Muhammedi'den ve Kur'an'ı anlamaktan, yaşamaktan ve idrak etmekten çok uzak olmamızdır.

İnsanlık her geçen gün kendini yenilerken ve tekamül basamaklarını hızla tırmanırken İslam toplulukları hala kadim bilgi ve inançlarla yanlış bildikleri bilgilerin mutlak doğru olduğuna inanmakta ve buna iman etmektedir. İslam'ı, Kur'an'ı, Hz Muhammed' i tanıtmanın ve insanların pozitif yönde ilgi alanlarına sokmanın hatta sevdirmenin samimiyetten, kendini sürekli yenilemekten, kötü huy ve düşüncelerden arınmaktan ve tüm yaratılan her şeyi ve herkesi Allah'ın güzel tecellileri olarak görmekten geçmektedir. Bu konser gösterdi ki; insanlığa karşı önyargısız ve koşulsuz bir sevgi ile dolu olursak Allah mutlaka bizleri yüceltecektir. ve insanlığa çok anlamlı ve güzel hizmetler yaptıracaktır. Bu konser İslam, Kur'an ve Hz Muhammed S.A.V. ve ülkemiz hakkındaki önyargıları yıkma ve pozitif hale getirme adına büyük bir adım ve tebliğdir."

Diyanet konsere "Hayır" demişti

Portekiz'in Porto kentindeki ünlü sanat müzesi Serralves Museum of Contemporary'den aylar öncesi konser daveti alan Tüzer, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurup destek istemiş ve olumlu yanıt almıştı. Ancak imamlık görevinden dolayı bağlı olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı ise konsere izin vermemişti. Bunun üzerine İlçe Müftülüğü'ne izin başvuru yapan Tüzer, yıllık iznini kullanarak Portekiz'deki konserini gerçekleştirmiş oldu.