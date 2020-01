Rock tarihinin ünlü ismi Storm Thorgerson öldü

İngiliz rock grubu Pink Floyd'un ünlü 'Dark Side of the Moon' albümünün kapak tasarımını yapan Storm Thorgerson 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Albüm kapağıyla da büyük ün kazanan müzik tarihinin en popüler albümlerinden biri olan Dark Side of the Moon'un kapağında siyah bir fon üzerinde, beyaz ışığın bir prizmadan geçerek renklere ayrılması yer alıyordu.



69 yaşında ölen Thorgerson Pink Floyd üyelerinin çocukluk arkadaşıydı. Grubun gitarist ve vokalisti olan David Gilmour, tasarımcının ölümü ardından yaptığı açıklamada, Thorgerson'un albüm kapaklarının grubun çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.



Thorgerson, Pink Floyd'un Atom Heart Mother, Animals ve Wish You Were Here albümlerine yaptığı kapaklar da, dünya çapında beğeni toplamış tasarımlara imza atmıştı.

Dark Side of the Moon



The Dark Side Of The Moon, Pink Floyd'un 2 Mart 1973 tarihinde çıkardığı albümüydü. Haziran 1972 ve Ocak 1973 tarihleri arasında, o yılların en gelişmiş kayıt teknikleri kullanılarak, Abbey Road Studios'da kaydedilmişti.

Dark Side of the Moon'un kapağı, rock müziğin en simgesel ve tanınmış albüm kapağı olarak kabul ediliyor.