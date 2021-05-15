Rock & Roll Hall of Fame'in 2021 sınıfı açıklandı

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Rock müziğe büyük katkılar sağlamış müzisyen ve kişileri onurlandıran Rock & Roll Hall of Fame, 2021 sınıfında yer alacak isimleri açıkladı.

Rock & Roll Hall of Fame'e bu sene girecek isim/grupların Foo Fighters, The Go-Go’s, Jay-Z, Carole King, Todd Rundgren ve Tina Turner olduğu açıklandı.

Ek olarak LL Cool J, Billy Preston ve Randy Rhoads'a Müzikal Mükemmeliyet Ödülü verilecek. Kraftwerk, Gil Scott Heron ve Charley Patton Erken İlham Ödülü'nü alacak.

Ahmet Ertegün Ödülü ise bu sene Sussex Records kurucusu Clarence Avant'a verilecek.

Yeni sınıfın Hall of Fame'e resmen alınacağı ve ödüllerin verileceği tören 30 Ekim'de Rock & Roll Hall of Fame'in bulunduğu Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da gerçekleşecek. Töreni HBO Max yayınlayacak.