Rock müziğine damgasını vuran Lou Reed hayatını kaybetti

Rock and roll müziğin hafızalara kazınan punk söz yazarı Lou Reed öldü. Reed'in temsilcisi Andrew Wylie, 1960'ların kült grubu Velvet Underground'ın lideri, müzisyenin bu sabah Southampton'da 71 yaşında hayata veda ettiğini açıkladı. Lou Reed'in karaciğer naklinden kaynaklanan bir rahatsızlıktan yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bütün ajansların The Velvet Underground'un kurucusu olarak söz ettiği Lou Reed, bu grupla müzik tarihine geçmişti. 1960'larda Andy Warhol'un da desteğiyle, onun atölyesinde başlayan serüven dönemin underground ruhunu simgeleyen bir müzikle albüme dönüşmüştü. Lou Reed'in sözlerini yazdığı, bestelediği ve gitarıyla eşlik ettiği şarkılar, hiç sözünü sakınmadan eşcinsellerden, fahişelerden ve uyuşturucudan söz ediyordu. Kapağında Warhol imzalı bir muz resminin bulunduğu albüm de solistleri Niko da müzik tarihinde kaldılar ama Lou Reed solo çalışmalarıyla, farklı müzisyenlerle yaptığı işbirlikleriyle kedinden söz ettirmeye devam etti. Transformers albümüyle rock dinleyicisine bambaşka bir kapı açtı. En popüler şarkısı da Perfect Day oldu.

Gİtar çalma tekniği, vokali ve besteleriyle kendine özgü bir müzisyen olan Lou Reed, İstanbul Caz Festivali kapsamında Türkiye 'ye de gelmiş ve Açıkhava Tiyatrosu'nda konser vermişti.