Rock müziğin önemli isimlerinden Meat Loaf, 74 yaşında hayatını kaybetti

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Hard Rock'un önemli isimlerinden şarkıcı Meat Loaf, 74 yaşında hayatını kaybetti. Loaf'un 'Bat Out Of Hell'i tüm zamanların en çok satan albümlerindendi.

Meat Loaf'un ailesi, Facebook'tan yaptığı açıklamayla haberi doğrulayarak, "Meat Loaf'un bu akşam hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle doğruluyoruz" yazdı.

Ailenin açıklamasında, "Onun kalbinden sizin ruhunuza... Asla rockı bırakmayın" denildi.

Dünya çapında 100 milyondan fazla albüm satan Meat Loaf, Fight Club, Focus, Rocky Horror Picture Show ve Wayne's World gibi filmlerde de rol almıştı. Bat Out Of Hell, hala tüm zamanların en çok satan 10 albümünden biri.