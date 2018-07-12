Rock müziğin efsane ismi Robert Plant İstanbul'a geliyor!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen

25. İstanbul Caz Festivali, 17 Temmuz Salı akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleştireceği kapanış konseriyle bir müzik devini, Robert Plant ve grubu The Sensational Space Shisfters’ı sahnesinde ağırlıyor.

Türkiye'de ilk kez 11 yıl önce, 14. İstanbul Caz Festivali’nde izleyiciyle buluşan, Led Zeppelin’in efsanevi sesi olarak zihinlerde yer eden Robert Plant, yeniden İstanbul Caz Festivali'ne konuk oluyor. Festivalin kapanışını yapacak ve saat 21.00’de başlayacak konserde rock tarihinin tartışmasız en muazzam vokal ve topluluk liderlerinden olan Robert Plant, grubu The Sensational Space Shifters eşliğinde, Matraş’ın sponsorluğunda müzik tutkunlarıyla bir araya gelecek. Robert Plant konserde geçtiğimiz günlerde yayımlanan son albümü “Carry Fire”dan da şarkılar seslendirecek.

Konser için UNHCR Türkiye’nin önde gelen vakıfları ve sivil toplum kuruluşları yeniden bir araya geliyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Vehbi Koç Vakfı ve Sabancı Vakfı ile bu yıl üçüncü kez özel bir işbirliğine imza atacak. Diğer yaşamsal ihtiyaçlara ek olarak kültür ve sanat hayatına katılımın da vazgeçilmez bir hak ve gereksinim olduğu inancıyla başlatılan bu girişim sayesinde, izleyiciler arasında İstanbul’da yaşayan mültecilerin de davetli olarak yer alması sağlanacak. İstanbul Caz Festivali’nin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile yaptığı ortak çalışmaya UNHCR’nin uygulama ve operasyonel ortağı olarak mültecilerle çalışan STK’lar da destek verecek.

Bu kapsamda, UNHCR’nin ortağı olan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle, yaklaşık 200 mültecinin konsere katılması hedefleniyor. Projeye destek veren kuruluşlar ve STK’lar aracılığıyla, konseri birlikte tecrübe edecek izleyiciler arasında birleştirici bir diyalog imkânının yaratılabilmesi amaçlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda festival kapsamında yine bu kuruluşların işbirliğiyle, 2016’daki “Damon Albarn & Suriyeli Müzisyenler Orkestrası” konserinde ve Basel Rajoub’un 2017’de “Suriyeli Kadınlar Korosu”nun da katılımı ile gerçekleştirilen konserinde mülteci konuklar yer almıştı.