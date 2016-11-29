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Yaşam

Rock FM satıldı

1 Aralık`tan itibaren 94.5 frekansı Kur'an yayınları yapacak

29 Kasım 2016 19:26

Türkiye`nin ilk ve tek rock müzik içerikli radyosu Rock FM frekansı Arap iş adamlarına satıldı.

Turkgitar'ın haberine göre Türkiye`nin tek rock müzik radyosu Rock FM uzun yıllar yayın hayatını sürdürmeyi başardı. Birçok etkinlik düzenledi, rock dinleyenlerin sesi oldu. Ancak yolun sonu göründü.

Gitassi Medya Yönetimi`nin almış olduğu karar neticesinde Rock FM frekansı Arap iş adamlarına satıldı. 1 Aralık`tan itibaren 94.5 frekansı Kur`an yayınları yapacak. Ülkemizde başka örneği olmayan Rock FM`nin satılmasının nedeni ise dinlenme oranının beklentileri karşılayamaması. Gitassi Medya yaptığı açıklamada Rock FM`nin internet üzerinden yayın yapmaya devam edeceğini de ekledi.
 

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