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Kültür-Sanat

Rock festivaline 100'e yakın grup katılıyor

Download Rock Festivali'ne aralarında Metallica, Black Sabbath'ın da bulunduğu 100 dolayında grup katılacak

13 Şubat 2009 02:00

İngiltere'nin ünlü yarış pisti Donington Park'ta bu yıl 7.si düzenlenecek Download Rock Festivali'ne aralarında Metallica, Black Sabbath'ın da bulunduğu 100 dolayında grup katılacak.

12-14 Haziran tarihlerinde yapılacak dev konsere katılacakları yeni kesinleşen gruplar arasında Def Leppard, Whitesnake ve Slipknot da var.

Metallica, Black Sabbaht, Limp Bizkit, Amerikan heavy metal grubu Trivium, The Prodigy, Motle Crue, Pendulum, Korn, DragonForce, Devildriver ve System of a Down'ın konsere katılacakları önceden açıklanmıştı.
Festivalin biletleri bugün satışa çıktı

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