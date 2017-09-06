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Kültür-Sanat

Rock festivali "Milyonfest" Mersin'de başlıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK rock müziğinin önde gelen isimlerini Mersin'de bir araya getirecek Milyonfest, 8 Eylül Cuma günü başlayacak

06 Eylül 2017 12:39

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK rock müziğinin önde gelen isimlerini Mersin\'de bir araya getirecek Milyonfest, 8 Eylül Cuma günü başlayacak.
Bu yıl Adana’da “Çukurova Rock Festivali”, Samsun’da “Samsun Gençlik Festivali”, Kuşadası’nda “Kuşadası Gençlik Festivali”, Edremit’te de Zeytinli Rock Festivali’ni gerçekleştiren Milyon Yapım, Mersin’de de bir rock festivaline imzasını atacak. Erdemli sahilindeki Milyon Su Plajı\'nda 8-9-10 Eylül tarihlerinde “Çadırını Kap Gel” sloganıyla düzenlenecek “Milyonfest”, üç gün boyunca Athena, Pentagram, Hayko Cepkin ve Selda Bağcan & Boom Pam’in de aralarında olduğu 21 sanatçıyı ağırlayacak.
Katılımcılara kamp imkanının da sağlandığı festivalde sahne alacak sanatçılar şöyle:

8 Eylül Cuma:
Selda Bağcan & Boom Pam
Feridun Düzağaç
Cem Adrian
Niyazi Koyuncu
Deniz Tekin
Ezhel
Dalgana Bak

9 Eylül Cumartesi:
Athena
Manga
Mabel Matiz
Flört
Kurtalan Ekspres
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Çamur

10 Eylül Pazar:
Pentagram
Hayko Cepkin
Seksendört
Pamela
Baba Zula
Sattas
Yok Öyle Kararlı Şeyler

(FOTOĞRAF)

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