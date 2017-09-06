Rock festivali "Milyonfest" Mersin'de başlıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK rock müziğinin önde gelen isimlerini Mersin\'de bir araya getirecek Milyonfest, 8 Eylül Cuma günü başlayacak.

Bu yıl Adana’da “Çukurova Rock Festivali”, Samsun’da “Samsun Gençlik Festivali”, Kuşadası’nda “Kuşadası Gençlik Festivali”, Edremit’te de Zeytinli Rock Festivali’ni gerçekleştiren Milyon Yapım, Mersin’de de bir rock festivaline imzasını atacak. Erdemli sahilindeki Milyon Su Plajı\'nda 8-9-10 Eylül tarihlerinde “Çadırını Kap Gel” sloganıyla düzenlenecek “Milyonfest”, üç gün boyunca Athena, Pentagram, Hayko Cepkin ve Selda Bağcan & Boom Pam’in de aralarında olduğu 21 sanatçıyı ağırlayacak.

Katılımcılara kamp imkanının da sağlandığı festivalde sahne alacak sanatçılar şöyle:

8 Eylül Cuma:

Selda Bağcan & Boom Pam

Feridun Düzağaç

Cem Adrian

Niyazi Koyuncu

Deniz Tekin

Ezhel

Dalgana Bak

9 Eylül Cumartesi:

Athena

Manga

Mabel Matiz

Flört

Kurtalan Ekspres

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Çamur

10 Eylül Pazar:

Pentagram

Hayko Cepkin

Seksendört

Pamela

Baba Zula

Sattas

Yok Öyle Kararlı Şeyler

(FOTOĞRAF)