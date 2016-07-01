T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Rock barda Kadir Gecesi'ne özel ücretsiz iftar

İstanbul Kadıköy’de bulunan DorockXL, vatandaşlara ücretsiz iftar düzenliyor

01 Temmuz 2016 21:18

Kadıköy'ün ünlü mekânlarından DorockXL, Kadir Gecesi nedeniyle ücretsiz iftar etkinliği düzenliyor.

sozcü'nün haberine göre; Kadir Gecesi olması nedeniyle böyle bir karar aldıklarını belirten DorockXL yönetimi, mekanın Kadıköy rıhtım tarafında bulunan “Base” isimli bölümde ücretsiz yemek servisi yapılacağını ifade etti. Dorock XL, “etkinliğe tüm halkımız davetlidir” şeklinde açıklamada bulundu.

DorockXL, hard rock ve heavy metal bar Taksim’deki Dorock’un Kadıköy şubesi olarak geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlamıştı.

ETİKETLER

dorockxlkadir gecesiiftar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24