Rock barda Kadir Gecesi'ne özel ücretsiz iftar

Kadıköy'ün ünlü mekânlarından DorockXL, Kadir Gecesi nedeniyle ücretsiz iftar etkinliği düzenliyor.



sozcü'nün haberine göre; Kadir Gecesi olması nedeniyle böyle bir karar aldıklarını belirten DorockXL yönetimi, mekanın Kadıköy rıhtım tarafında bulunan “Base” isimli bölümde ücretsiz yemek servisi yapılacağını ifade etti. Dorock XL, “etkinliğe tüm halkımız davetlidir” şeklinde açıklamada bulundu.



DorockXL, hard rock ve heavy metal bar Taksim’deki Dorock’un Kadıköy şubesi olarak geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başlamıştı.