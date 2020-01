'Robotlar 5 yıl içinde pek çok mesleği insanların elinden alacak'

İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE’deki girişimci şirketlerini, ulusal ve uluslararası yatırımcılarla buluşturan, İzmir\'deki T-Bootcamp etkinliğine katılan yapay zeka ve dijital dönüşüm konularında dünyada tanınmış isimlerinden biri olan IPFC Online Kurucusu ve CEO’su Pierre Pinna, robotların önümüzdeki 5 yıl içinde pek çok mesleği insanlardan devralacağını söyledi.

Girişimci ve yatırımcıların en önemli buluşma noktalarından biri olan, Türkiye\'deki inovasyon çabalarını ön plana çıkaran T-Bootcamp etkinliği, Yaşar Üniversitesi Minerva Kuluçka Merkezi ve teknoloji platformu oluşturma kuruluşu WBCONS-HD işbirliğiyle İzmir’de Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlendi. Yapay zeka ve dijital dönüşüm konularında teknoloji dünyasının önde gelen isimlerden IPFC Online Kurucusu ve CEO’su Pierre Pinna, hızla yayılan Fintech ve Blockchain uygulamaları konularında önemli liderlerden Inclusivity Network Kurucusu Antonio Javier Ruiz, Peak State Consulting Direktörü Anuj Khanna, Teknoloji ve İnsan Kolejleri Kurucusu Zeynep Dereli ile İzmir ve İstanbul’dan katılan girişimciler konuşmacılar arasında yer aldı. Girişimciler dikkat çeken projelerini katılımcılara sundu.

ROBOTLAR ÇOK YAKINDA ARAMIZDA

Robotların pek çok mesleği insanlardan devralacağını söyleyen Pierre Pinna, önümüzdeki 5 yılın senaryosunu çizdi. Etkinlikte niteliksiz işlerde çalışan kişiler için önümüzdeki yılların ekonomik açıdan daha da zor geçeceğine değinen Pinna, \"Yapay zeka sayesinde robotlar önümüzdeki 5 sene içinde pek çok mesleği insanlardan devralacak. Çok yüksek yetenek gerektiren meslekler ise bize kalacak. İnsanlığı ilerletmek ve kötü şartlar altında yaşayan insanlar için bu aslında bir şans. Yakında çalışma mekanlarımızı robotlarla paylaşacağız. Bu nedenle robotlarla işbirliği içinde olabilmek için genç insanları eğitmemiz gerekiyor. Özellikle gençlerin, makine öğrenimi (machine learning), derin öğrenme (deep learning) ve veri analitiği konularında eğitimli olmaları gerekiyor. Niteliksiz işlerde çalışan insanları bu alanlara kaydırarak eğitim vermemiz gerekiyor\" dedi.

BİLİM KURGU FİLMLERİ GERÇEK OLABİLİR

Popüler bilim kurgu filmlerinden Terminatör gibi filmlerin bir gün gerçek olabileceğini, ancak robotların insanlığa zarar vermeyeceği görüşünü savunan Pinna, \"Bilim kurgu filmleri tabii ki gerçek olabilir. Şu bir gerçek ki 10-20 sene sonra robotlar tüm sektörlerde bizden çok daha aktif çalışacaklar, dolayısıyla insanları domine edecekler. Ancak korkmayın, bize zarar vermeyecekler ya da bizi yok etmeyecekler. Bunlar sadece film senaryoları. Robotlardan korkmaktan ziyade ülkelerin siber güvenlik konusunda çalışma yapmaları ve buna yeterince bütçe ayırmaları gerekiyor. Bu robotların bizim işlerimizi elimizden almalarından çok daha önemli bir konu\" diye konuştu.

\'ÇALIŞANLARINIZA SAYGI DUYMALISINIZ\'

Günümüzde insanları yönetmek için kullanılan global metotların gerçekçi olmadığını da savunan Pierre Panna, \"Hem büyük hem küçük ölçekli firmalara dijital transformasyonda başarılı olabilmeleri için hizmet veriyoruz. Bünyemizde 100’e yakın kişi görev alıyor. Artık çalışanları global metotlarla yönetmek gerçekçi değil. Çalışanlarınıza büyük bir amaç vermeniz, onlara saygı duymanız ve her zaman objektif olmanız gerekiyor. Ancak böylece kendilerinden yeterince verim alabilirsiniz\" dedi.

YOK OLACAK MESLEKLER

Teknoloji ve İnsan Kolejleri Kurucusu Zeynep Dereli de yakın gelecekte yok olacak mesleklere dikkat çekti. Dereli, \"Dünyada 1.7 milyar iş gücü gidiyor, yerine 1.9 milyar yeni iş gücü geliyor. Bu 1.9 milyar iş yeni yetkinlikler gerektiriyor. Bu yeni düzen muhasebe elemanlarının, sigorta sektöründe çalışan elemanların, hukuki basit sözleşmeler konusunda çalışanların, call center merkezlerinde çalışanların işlerini bitirecek. Çünkü hep aynı, motomot çalışılan işler kalmayacak. Artık ucuza iş gücü yaratabilmek değil katma değerli işler yaratmak değerli. İleriki dönemlerde diğer büyük ekonomilerin sömürgesi haline gelmek istemiyorsak kendi iş gücümüzü ona göre yetiştirmemiz gerekiyor\" diye konuştu.

T-BOOTCAMP ETKİNLİĞİNDE SUNULAN BAZI BAŞARILI GİRİŞİM ÖRNEKLERİ

BİLETİNİ ÖZGÜRCE DEĞİŞTİR: Kadir Özgür Oğuz\'un (Co-Founder CEO\'su) da aralarında yer aldığı beş Türk girişimci, havayolu ve seyahat sektörüne çözüm sunan bir uygulama olan Further\'ı kurdu. Further, her biletin özelleştirilmiş ve tekil bir dijital varlığa dönüşmesini sağlıyor. Buna göre, yolcular satın aldıkları biletleri havayolu şirketleri veya acenteler olmadan iki gerçek kişi arasında aracısız olarak el değiştirme imkanı bulacaklar. Further, kendi platformunda gerçekleşecek tüm bu işlemleri, piyasaya sürmeye hazırlandığı kendi dijital kripto para birimini kullanarak yapacak.

GENÇLERDEN EĞİTİME KATKI: Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Ödemiş, genç akademisyenler ve öğrencilerden oluşan 15 kişilik ekibiyle Yaşar Üniversitesi Kuluçka Merkezi Minerva\'da hayata geçirdiği projeyle, Türkiye\'deki ve dünyadaki üniversiteleri, eğitim olanaklarını tek tuşla öğrencilerin önüne getiren bir site kurdu. Dünyanın en büyük üniversite veri tabanı olmayı hedefleyen \'UniverList\' internet sitesi ve içeriğindeki blog sayesinde, öğrenciler ve akademisyenler, eğitim olanaklarından sosyal tesislerine, burs imkanından akademik başarılarına kadar istedikleri üniversiteleri, bu okulların yer aldıkları şehirlerin coğrafi özelliklerine kadar birçok bilgiye kolaylıkla ulaşabilecek.



