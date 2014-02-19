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Politika

Roboski’nin acılı annesi Mercan Encü: Oğlum sağ olmadıktan sonra kuru vatanı ne yapayım

Mercan Encü, 'Başbakan sanmasın bunu kapattıracağız. Kapattırmayacağız. Allah da bunu örtmez' dedi

19 Şubat 2014 23:38

Hülya Karabağlı / Ankara

Mazlum- Der ve İHD, askeri yargının kaldırılmasına ilişkin kampanyasına destek için BDP Grubunu ziyaret edildi. Ziyarette, Türk savaş uçakları bombardımanında hayatını kaybeden 34 yurttaş adına anneler ve yakınları ile kışlada şüpheli ölümlerden hayatını kaybeden aileler adına temsilciler katıldı.  Kaybettiği oğlunu, askeri mahkemeden çıkan takipsizlik kararını, anma gününde bıraktıkları karanfil için yargıdan gelen daveti anlatırken gözyaşına boğulan anne Mercan Encü, Başbakanın  olayın üzerin örtmeye çalıştığını söyledi. Takipsizlik kararını kabul etmediklerini, ölene kadar mücadele revam edeceklerini söyleyen Mercan Encü, “Başbakan sanmasın bunu kapattıracağız. Kapattırmayacağız. Allah da bunu örtmez” dedi.

 

‘PKK’li olan el fenerini niye açık bıraksın’

 

“Annelerin, yüreği nasıl yanmışsa Allah onları yaksın” diyen Mercan Encü, çocuklarına yöneltilen  PKK’lı suçlamasını da, “PKK’li olan niye el feneri açsın? PKK’lı olan nasıl el fenerini açık tutar. Onlar 50 lira için, defter, kitap için oradaydı. Çocuklarımızın yaptığı Meclis’in ortasında onların yaptığı gibi bir yolsuzluk da değil. Çocuklarımızın yaptığı ayıp, kabahat. Niye onların yaptığı, yolsuzluk ayıp, kabahat değil” dedi.

 

‘Gerilla, asker, şehit anneleri el ele vermeli’

 

Mercan Encü, “PKK kimdir? Onlar da insandır. İster asker, gerilla, şehit annesi olsun el ele versin. Türkiye’ye barışı getirelim. Yüreğimiz yanmasın. Oğlum sağ olmadıktan sonra, kuru vatanı  ben ne yapayım.”

 

Veli Encü: AYM’ye ve AİHM’e gideceğiz

 

Veli Encü, 28 Aralık 2011 günü 16 yaşındaki kardeşini kaybettiğin anlattı. Askeri yargının kaldırılması kampanyasını başlatan Mazlum-Der ve İHD’ye destek vermek için geldiklerini anlatan Encü, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunacaklarını ve AİHM’e gideceklerini söyledi.

 

Ünsal: Türkiye’deki askeri yargının bir benzeri yok

 

Mazlumder Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, kampanyanın temel amacının dünyada eşi benzeri kalmayan askeri yargının kaldırılması olduğunu söyledi.  Kışla duvarları arkasındaki  ölümlerle ilgili ciddi şüpheler taşıdıklarını vurgulayan Ünsal, imza kampanyaları, sokak etkinlikleri düzenleyerek , siyasi partilerden  destek alarak kampanyayı yürüteceklerini söyledi.

 

BDP’li Baluken: Savaş politikası teşhir oldu

 

BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, kampanyaya destek verirken, Roboskili aileler ile çocuk ve yakınlarını kışlada şüpheli ölümle kaybeden ailelerin mücadelelerinin yanında olduklarını söyledi. Baluken, “ Roboski aileleri yalnız değil. 76 milyonun tamamını vicdanını, yüreğinin mücadelesi var.   Katliamla hükümet ve devletin savaş politikası teşhir olmuştur.

Başından beri Roboski’nin üzerini örtmeye çalışan failleri yargının önünden kaçırmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız.  Bu anlayışın  barış, çözümle bir ilgisi yok.” 

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