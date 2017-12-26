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Roboski'nin 6'ncı yıl anmasına OHAL yasağı

Şırnak Valiliği'nin mezarlıkta yapılması planlanan anmaya her aileden sadece 1 kişinin katılabileceği kararı aldığı belirtildi

26 Aralık 2017 22:37

Şırnak’ın Uludere ilçesinin Roboski köyünde, 28 Aralık 2011 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu öldürülen 34 kişinin yakınları, katliamın 6'ncı yıl dönümü nedeniyle perşembe günü mezarlıkta anma etkinliği düzenlemeye hazırlanırken; Şırnak Valiliği'nin olağanüstü hali gerekçe göstererek her aileden bir kişinin anmaya katılabileceği kararı aldığı belirtildi. 

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, katliamın 6'ncı yıl dönümü dolayısıyla perşembe günü öldürülenlerin yakınlarının, mezarlıkta düzenleyeceği anma etkinliğine 2 gün kala, Uludere Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu,  Ortasu (Roboskî), Gülyazı (Bêjûh) köy muhtarları ve kanaat önderleriyle bir araya gelerek Şırnak Valiliği’nin “Her aileden bir kişi katılacak” kararını aktardı. Kararın, Olağan Üstü Hâl (OHAL) gerekçesi ile alındığı belirtildi. 

Roboskili aileler: Bir kişini katılması mümkün değil

Karara tepki gösteren Roboskili aileler, her aileden bir kişinin katılmasının mümkün olmadığını ifade ederek, anmayı gerçekleştireceklerini söyledi. Perşembe günü yapılması beklenilen anmaya, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, Diyarbakır Barosu heyeti ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisinin katılacağı kaydedildi.

 
 

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