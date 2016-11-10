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Roboskîli aileler: Devlet bizi bir kez daha cezalandırdı

“Ferhat Encü’nün bu mücadelesinin devam edeceğinden kimsenin bir şüphesi olmasın”

10 Kasım 2016 20:05

Şırnak’ın Uludere ilçesinin Roboskî köyünde 28 Aralık 2011 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu öldürülen 34 kişinin aileleri, bir kez daha sorumluların açığa çıkarılıp yargılanmasını talep etti. Açıklamada ayrıca, “Roboskî Katliamı’ndan sonra devlet Ferhat Encü şahsında Roboskîlilerden özür dilemesi gerekirken adeta Ferhat Encü şahsında Roboskî halkını cezalandırdı” denildi.

Evrensel’in haberine göre, HDP Milletvekili Ferhat Encü’nün tutuklanmasına da tepki gösterilen açıklamayı aileler adına Veli Encü okudu. Veli Encü, “28 Aralık 2011 gecesi çoğunluğu çocuk 34 yakınımızın hunharca savaş uçakları ile katledildiği bu iktidar döneminde sorumluların bulunup yargılanmasını beklerken iktidarın biz Roboskîli ailelere gittikçe artan bir dozda saldırması, irademizi gasp etmeye çalışması ülkenin de gelmiş olduğu noktaya iyi bir örnektir” dedi.

Ferhat Encü"Bir kez daha cezalandırmak anlamına geliyor"

Veli Encü, “Bilerek ve kasten 34 sivil vatandaşın katillerini bulup yargılamak yerine kardeşi ve akrabalarını kaybetmiş olan Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’yü böyle bir davadan dolayı tutuklamak devletin yaklaşık 100 yıldır bölgeye ve bölge halkına olan yaklaşımının açık bir tezahürüdür. Tutuklanan tüm milletvekilleri ve özelde Ferhat Encü’nün tutuklanması Roboskîlileri bir kez daha cezalandırmak anlamına geliyor. İktidarın yoğun bir saldırısına maruz kalmış olsak bile adaletin tecelli edeceği gün gelene kadar biz Roboskîlilerin ve Ferhat Encü’nün bu mücadelesinin devam edeceğinden kimsenin bir şüphesi olmasın” dedi.

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