AKP'li komisyon başkanı elini sıkmayan Roboskili ailelere cezayı kesti!

Hülya Karabağlı / Ankara

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, uzattığı elini sıkmayarak, bir anlamda hükümete ve komisyonun hazırladığı rapora tepki gösteren ailelere kapıyı gösterdi. Roboski’den gelen acılı ailelerden dört temsilci, başkanla aralarında yaşanan tatsızlık yüzünden kendilerini İnsan Hakları Komisyonu'na kabul edilmesi.

Aileler: Komisyon başkanı bizi kabul etmedi

TMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nu bugünkü toplantısında, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, söz alarak kendisini ziyarete gelen Uludereli ailelerle konuşmasını anlatı. Ailelerin, Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün’le görüşmelerinde yaşanan tatsızlığı aktardı.

Gök, toplantıda Üstün’e, “ Sayın Başkanı dün Uludere’nin acılı aileleri beni ziyarete geldi. Sizinle olan randevu anlattılar. Aileler ‘ Bizi kabul etmedi’ dediler. Çok üzüldüm. Bu doğru mu. Niye böyle oldu” dedi.

Üstün: Elimi uzattım sıkmadılar. Böyle bir gelenek var mı?

Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Levent Gök’e olayın doğru olduğunu söyledi, “ Herke bilir. Benim gizlim, saklım yoktur. Her şey nasıl olmuşsa anlatırım” diyen Üstün, olayı şöyle anlattı.

“Randevu istediler. Verdim. Geldiler. Elimi uzattım. Ellerini uzatmadılar. Elim havada kaldı. Tokalaşmak istemediler. ‘Buyurun oturun’ dedim. Bana, siz masanın orasına, biz karşısına oturacağız dediler. Böyle bir geleneğimiz var mı? Bu milletin örfi , adeti böylemi diri? Ben de o zaman kendilerine, ‘Sizinle bu şekilde toplantı yapamam’ dedim. Bu muamele beni üzmüştür” dedi.

CHP’li Gök, ailelerin acısını vurgulayarak hoşgörülü davranmanın daha iyi olabileceği vurgusu yaptı.

Roboskili aileler, askeri yargının kaldırılması için Mazlum_Der ve İHD’nin başlattığı kampanyaya destek vermek için dünden bu yana TBMM’de siyasi partiler ve milletvekilleriyle görüşme yapıyor.