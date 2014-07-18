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Roboski mağdurları Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Roboski'de 34 kişinin TSK'ya ait uçaklar tarafından vurulmasına ilişkin davada Genelkurmay Asker Savcılığı'nın takipsizlik kararı vermesi üzerine, dava AYM'ye taşındı

18 Temmuz 2014 20:46

Roboski'de, hayatını kaybedenlerin aileleri adına bin 108 avukat olaydan sonra yaralıların kurtarılması için çaba gösterilmediği, etkili soruşturma yapılmadığı iddialarıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Uludere'nin Irak sınırında 28 Aralık 2011 gecesi düzenlenen ve 34 kişinin yaşamını yitirdiği hava operasyonuyla ilgili Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın 'Şüpheliler kaçınılmaz hataya düşmüşlerdir' gerekçesiyle takipsizlik kararı vermesi ve yapılan itirazın da reddedilmesi üzerine dosya Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.

HDP'den yapılan açıklamada, kararın kesinleşmesinin ardından avukatların Cuma günü bireysel başvuru kapsamında AYM'ye buşvuracakları belirtildi. Türkiye'nin hemen her barosundan bin avukatın vekalet koyduğu ve yarın AYM'ye verilecek dava dilekçesinde 'Yaşam hakkı, adil yargılama hakkı, işkence yasağı ve etkinsoruşturma hakkının ihlal edildiği' savunuluyor.

Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı, 7 Ocak 2013 tarihli kararı ile olay hakkında takipsizlik kararı vermişti.

Anayasa Mahkemesi'ne yapılan ve 1,108 avukatın imzaladığı bireysel başvuruda, en üst düzey yetkililer tarafından resmen özür dilenmesi, Roboski davasıyla ilgili takipsizlik kararına yapılan itirazın reddine ilişkin kararın kaldırılması, sorumluluğu doğabilecek bakanlar kurulunun, tüm askeri ve mülki yetkililerin yargılanması için dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesi ve Anayasa Mahkemesi'nin konuya ilişkin incelemesini duruşmalı yapması talep edildi.

Başvuru öncesinde açıklama yapan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, Roboski dosyasının Türkiye gündeminden hiç çıkmadığını belirterek, "Bugün buradayız çünkü Roboski dosyasında şüpheliler yazılmadı, soruşturma yapılmadı" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de, "Devletin bütün üst kademesi bu olayda müteselsilen ve ortak olarak sorumludur" dedi.

Uludere'de hayatını kaybedenlerin ailelerinin de katıldığı açıklamaların ardından bireysel başvuru dilekçesi, Anayasa Mahkemesi'ne verildi.

 

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