Robocar Poli gösterisi Türkiye'de ilk kez Trump AVM'de

İSTANBUL, (DHA)- ÇOCUKLAR karne sevincini 20-28 Ocak tarihleri arasında dünyaca ünlü çizgi film Robocar Poli’nin sahne şovuyla Trump Alışveriş Merkezi’nde yaşayacak. Gösteri sonunda Robocar Poli kahramanları çocuklarla fotoğraf çektirecek, posterlerini hediye edecek.

Yarıyıl tatiline giren tüm çocuklar karne sevincini dünyaca ünlü çizgi film Robocar Poli’nin sahne şovuyla Trump Alışveriş Merkezi’nde yaşayacak. Robocar Poli’nin kurtarma ekibi 20-28 Ocak tarihleri arasında Türkiye’de ilk defa Trump Alışveriş Merkezi’nde olacak ve çocuklara eğlenceli bir gün yaşatacak.

Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de kurulacak özel sahnede en eğlenceli gösterilerini sergileyecek olan Robocar Poli karakterleri, dans şovlarının ardından çocuklarla sohbet edecek ve aktiviteler gerçekleştirecek. Çocuklar gösteri sonunda Robocar Poli kahramanları ile fotoğraf çektirme şansına da sahip olacak. Ayrıca gösteriyi izleyen her çocuğa çizgi filmin posterleri hediye edilecek.

Gösteriye katılım ücretsiz olacak.