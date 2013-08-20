Robinson Crusoe 389 Kitabevi iflasa karşı direniyor

İstanbul'un en nadide kitapçılarından biri olan “Robinson Crusoe 389” ciddi bir nakit sıkıntısı içine girdi. Sonunun Emek Sineması ve Markiz Pastanesi gibi olmasından endişe eden, çareyi "Önce öde, sonra al" sloganıyla satışa sunduğu RobKart'larda arayan kitapçıya ünlü yazarlar destek çıktı.

İnşaat sektörünün yeni gözbebeği Beyoğlu'nda acımasızca artan kira bedelleri, ilçeyi, kültür-sanat hayatının devamı için "lüks" hale getirdiğinden beri, kitapçılar, sinemalar, müzikmarketler kapanıyor yerlerine birbirinden şık restoran ve kafeler açılıyor.

Onlarca mekânın yıkıldığı ya da el değiştirdiği Beyoğlu’nda Robinson Crusoe 389 da bu listeye eklenmek üzere…

Hürriyet gazetesinden Sebla Kutsal’ın haberine göre, nakit sıkıntısı içinde olan kitapçı "Önce öde, sonra al" sloganıyla RobKart adını verdiği kartları satışa sundu.

Robinson Crusoe 389'in söz konusu kampanya ile ilgili bugün kendi sitesinden yaptığı duyurusu şöyle:

"Duvarlar Boyunca Kitap" sözüyle yola çıkılarak Eylül 1994'te gerçekleştirilen Robinson Crusoe 389 projesi, 19 yıl boyunca –gerçek ticari ortamda– yaşamasına rağmen emeğe dayalı bir vakıf gibi çalıştı.

Belki de "Kültür varlığı nedir?" sorusunun -tıpkı Markiz gibi ya da Emek Sineması gibi- yitirildiğinde farkına varılacak karşılıklarından biri oldu. Artık sadece ortakların sahipliğiyle açıklanamaz bir kuruma dönüştü.

Beyoğlu'nda son yıllarda yaratılan ve acımasızca sürdürülen inşaat ortamının olumsuzluklarına karşın kiralar ve diğer giderler artmaya devam etti. Gelinen noktada baş gösteren nakit sıkıntısını atlatabilmek amacıyla "önce öde sonra al" adıyla bir kitap kampanyası başlatıldı.

Bunun için 500 ve 1000 liralık ya da bunların dışında tutarını -50 liradan az olmamak koşuluyla- kart sahibinin kendi belirleyebileceği RobKart'lar hazırlandı. RobKart kullanarak, sadece kitap değil bir kültür varlığının geleceğinin de korumanız altına gireceğini hatırlatmak isteriz.

Yazarlar seferber oldu

Öte yandan, yazar Ahmet Ümit, kampanyaya destek olmak için Twitter'dan Robinson Crusoe 389'da imza günü gerçekleştireceğini duyurdu ve tüm okurlarını davet etti: