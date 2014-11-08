Robin Williams'ın otopsi raporu belli oldu

Oscar ödüllü Robin Williams'ın otopsi raporunda, ünlü oyuncunun vücudunda alkol veya uyuşturucu bulunmadığı tespit edildi.

Marin Bölgesi Adli Tıp Kurumu, 63 yaşındaki oyuncunun kendini asmasına bağlı olarak ortaya çıkan oksijen yetersizliğiyle gerçekleşen ölümün, intihar olduğuna hükmetti.

Otopsi raporunda, ölümünden önce madde bağımlılığı tedavisi programına kayıt yaptıran ancak, eşinin ifadesine göre Williams'ın söz konusu programa gitmediği belirtildi.

Raporda, toksik incelemesinde oyuncunun vücudunda alkol ve “yasa dışı uyuşturucu” bulunmadığını tespit etti.

Parkinson nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncunun kullandığı ilaçların olumlu etki göstererek fiziksel olarak aktif olmasını sağladığı kaydedilen raporda, Williams'ın ölümünden önce ortaya çıkan paranoya ve sol kolundaki titreme rahatsızlıklarına yer verdi.

Robin Williams'ın karısı Susan Schneider, eşinin, Parkinson hastalığıyla mücadele ettiğini, ayrıca uyku problemi olduğunu açıklamıştı.

Williams'ta 2001'den bu yana belirtileri görülen Parkinson rahatsızlığının teşhisi 2013 Kasım'da yapılmıştı.

Ölü Ozanlar Derneği ve Can Dostum filmleri ile Türkiye ve dünyada geniş hayran kitlesi edinen Oscar ödüllü Robin Williams, 11 Ağustos'ta Kuzey Kaliforniya'daki evinde ölü bulunmuştu.