Roberto Mancini kimdir?

Roberto Mancini Galatasaray'ın başına geçtiğinde Süper Lig'de sadece altı hafta geride kalmıştı. Başkan Ünal Aysal ve Fatih Terim arasındaki iletişim problemleri, Terim’in ayrılığıyla sonuçlanmıştı. Taraftar isyanda, medya baskıdaydı. O dönem, futbol dünyasında boşta olan teknik direktörlerin en kariyerlisi ise İngiltere'den yeni ayrılmıştı. Roberto Mancini ile Galatasaray birlikteliği resmen 30 Eylül 2013'te başladı, 11 Haziran 2014'te de son buldu.

Al Jazeera Türk’ün haberine göre, Mancini, teknik direktörlük kariyerine Lazio'da yardımcı antrenörlüğe başladı. Hocası Sven Goran Eriksson'du. Birlikte şampiyonluk yaşadılar. O dönem Fiorentina'nın başında Fatih Terim vardı. Defansif futbolun aksine ofansif bir anlayış benimseyen Terim, kente heyecan getirmişti. Türk teknik adam Şubat ayında Milan'a giderken geride kupada finalist bir takım bıraktı. Finalde Parma'yı iki maçta da yenen Floransa ekibinde genç teknik adam ilk kupasını kazandı.

Başkan Cecchi Gori yönetimindeki kulüp ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor zamanlar geçirmeye başladı. Önemli futbolcularını takımdan gönderdi. Bu da performansa yansıdı ve kötü sonuçların ardından Mancini'nin Fiorentina macerası 2002 Ocak'ta bitti.

Bu kez Lazio'da işler iyi gitmiyordu. Sven Goran Eriksson ayrılınca göreve Mancini getirildi. İki sezon Roma kentinde görev yaptı, ilk yılında UEFA Kupası'nda yarı final gördü. İkinci yılında İtalya Kupası'nı kazandı.

Mancini iki yılın ardından Milano'ya gitti, Inter'in başına geçti. Teknik direktör değişiminin oldukça sık yaşandığı Milano temsilcisi kendi çapında Mancini ile bir istikrar yakaladı. Inter'de geçirdiği dört sezon ona 1990'lı yıllardan sonra Trapattoni'den sonra en uzun süre görev yapan ikinci teknik adam unvanını getirdi.

Mancini, Inter ile ilk sezonu 2004-05'te iki kupayla tamamladı. Bir yıl sonra ise İtalya'da şike skandalı patlak verdi. Bir önceki sezonu zirvede tamamlayan Juventus küme düşürüldü, Milan'ın puanları silindi. Bu nedenle şampiyonluk kupası Inter'e verildi. Siyah mavililer de böylelikle 1988-89 sezonun ardından ilk kez şampiyonlukla tanıştı.

İki ezeli rakibinin zor günlerinde Inter bir sonraki sezon da şampiyonluğa ulaştı. Üstüste iki kez kupayı kaldıran Inter'de Mancini teknik direktörlük kariyerinin o döneme kadar en verimli dönemini geçiriyordu. Başarılar beklentilerin artmasını da beraberinde getirdi. Yönetim ve taraftarın 'Avrupa'da başarı' isteğine Mancini ve futbolcuları cevap veremedi.

İngiltere'de büyük başarı

İtalya'da art arda üç kez şampiyonluğa ulaşan Inter'de Mancini 2007-08 sezonunun sonunda takımdan ayrılma kararı aldı. Yoluna Jose Mourinho ile devam eden Inter, iki sezon daha şampiyon oldu. Hatta 2009-10'da Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Mancini ise o dönem Manchester City'nin başındaydı. Kulübün Arap sermayesine geçmesinin ardından büyütülen hedefler doğrultusunda takım Mancini'ye emanet edilmişti.

Mancini, Mark Hughes'dan görevi 2009-10 sezonunun ikinci yarısında devraldı. Sezonu beşinci tamamladı.

Tarihinin en güçlü dönemini yaşayan Manchester City'de 2010-11 sezonunda İtalyan'dan beklentiler yüksekti. Avrupa Ligi'ne son 16'da veda etti, ligi üçüncü tamamladı.

Bir sonraki sezon Balotelli, Dzeko, David Silva gibi isimlere Aguero, Nasri de eklendi. Fakat Mancini'nin öğrencileri Avrupa Kupaları'ndan yine erken elendi. Fakat bu sezon Manchester City'nin tarihine geçti.

Ligde Manchester United ile kıyasıya bir rekabet içerisine giren City, şampiyonluğu son maça taşıdı. Rakip QPR'dı. Maçta 2-1 geriye düşen Mancini'nin futbolcuları 90+2'de Dzeko, 90+4'de de Aguero'nun golleriyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Manchester City tam 44 yıl sonra Premier Lig'de şampiyon oldu.

Mancini omuzlardaydı. Fakat bir sonraki sezon istediklerini yapamadı. Manchester City, bir kez daha Avrupa'dan erken elendi. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Borussia Dortmund ve Ajax'ın bulunduğu grupta İngiliz temsilcisi grubu sonuncu tamamladı. Balotelli ile idmanda yaptığı kavga dünya basının gündemine düştü. O sezonu da Manchester United'ın 11 puan gerisinde tamamlayınca sözleşmesi fesh edildi.

Inter ve Manchester City'de dörder yıl çalışan Roberto Mancini İstanbul'da bir yıl bile kalamadı. Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı elde eden, Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray ile yolu 11 Haziran 2014'te ayrıldı.

1964 doğumlu İtalyan teknik adamın kariyeri:

2001-02 Fiorentina

2002-04 Lazio

2004-08 Inter

2009-13 Manchester City

2013-14 Galatasaray