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Spor

Galatasaray'da Mancini istifa etti

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Roberto Mancini ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

11 Haziran 2014 16:39

Ahmet Küçük

Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini görevinden istifa etti. Galatasaray’dan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Mancini'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi..

Roberto Mancini’nin, Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ile yaptığı yaklaşık 3,5 saatlik toplantının ardından kesin kararını bugün açıklaması bekleniyordu.

Galatasaray, KAP'a yaptığı açıklamada Mancini ile sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh ettiğini bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Teknik Direktör Sayın Roberto Mancini  arasında 01.10.2013 tarihinde imzalanmış olan iş akdi, Sayın Mancini'nin talebi üzerine  ve karşılıklı mutabakat ile 2013/2014 futbol sezonu sonu itibarıyla sonlandırılmıştır.

Varılan anlaşmaya göre, Sayın Mancini sezon sonu itibarı ile tahakkuk etmiş olan  ücretinin dışında başkaca herhangi bir talepte bulunmamış ve taraflar tam bir dostluk ve  karşılıklı anlayış ile yollarını ayırma kararı almışlardır. Sayın Teknik Direktörümüze kazandırdığı başarılar için gönülden teşekkür ediyor ve bundan sonraki görevlerinde de kendisine başarılar ve mutluluklar diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur .

Galatasaray Sportif A.Ş."

Galatasaray, Roberto Mancini döneminde toplamda ise 46 resmi maçta 24 galibiyet 13 beraberlik 9 yenilgi almıştı.

 

Lucescu ya da Denizli

 

Galatasaray Başkanı Aysal, Mancini’nin ayrılması durumunda her zaman bir B planları olduğunu belirtmişti.

Türkiye medyasında çıkan haberlere göre ise Ukrayna’daki karışıklıklardan rahatsız olan Mircia Lucescu Shakhtar Donesk takımından ayrılacağı ve Galatasaray ile ön anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Azerbaycan'daki görevinden istifa eden Mustafa Denizli’nin ise Galatasaray’ın yeni teknik direktörü olacağı konuşuluyordu. Denizli, Maraton'a yaptığı açıklamada ise "Galatasaray ile bir görüşmem olmadı. Haberler doğru değil" dedi.

Aysal'ın başdanışmanı Bülent Tulun'un dostluğundan dolayı Eric Gerets ile anlaşılabileceği iddia ediliyor.

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