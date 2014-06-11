G.Saray'da Mancini kararını bugün verecek; adaylar Lucescu ve Denizli

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ile Teknik Direktör Roberto Mancini arasında dün yapılan toplantının gergin bir ortamda yürüdüğü ortaya çıktı. Ciddi fikir ayrılıklarının olduğu söylenirken, yıldız transferi isteyen Mancini’ye, “Bizim şartlarımızla görevine devam etmek zorunda” diyen Aysal’ın en küçük bir taviz vermediği ortaya çıktı.

Galatasaray taraftarının günlerdir merakla beklediği buluşma dün gerçekleşti. Başkan Ünal Aysal, İtalya’daki tatiline ara verip İstanbul’a gelen Roberto Mancini ile Les Ottomans Otel’de buluştu. 3 saatten fazla süren görüşmenin beklenenden çok daha gergin geçtiği ortaya çıktı.

Fanatik’teki habere göre, iddialara göre Mancini masaya kararlı oturdu. Teknik adam, “Büyük hedefler için büyük oyuncular lazım. Şampiyonlar Ligi’nde başarı için kaliteli oyuncularla kadroyu zenginleştirmeliyiz” ifadesini kullandı.

Hocasını sabırla dinleyen Ünal Aysal ise kulübün mevcut fotoğrafını çekti. Başkan, “UEFA’nın Finansal Fair-Play konusundaki kararlılığından haberdarsınız. Eldeki yüksek maliyetli oyuncuları satmadan, büyük hacimli yatırım yapamayız. Kaldı ki devre arasında 20 milyon Euro’nun üzerinde bir harcama yaptık. Mevcut şartlarda çılgınca transfer yapmak imkânsız” karşılığını verdi.

Ünal Aysal’ın taviz vermeyen tutumu karşısında şaşkınlığa uğrayan Mancini, düşünmek için süre istedi. Başkan ise, “24 saat boyunca planlarınızı gözden geçirin. Yarın (bugün) tekrar buluşalım. Akşama da Fenerbahçe ile oynayacağımız basketbol maçına bekliyorum” sözleriyle yumuşak bir final yaptı. Ancak İtalyan hoca, Abdi İpekçi’deki derbiye gitmedi.

Lucescu ve Denizli

Bu şartlarda Aysal-Mancini ikilisinin bugün yapacağı görüşmeden çıkacak hiçbir sonuç sürpriz olarak değerlendirilmeyecek. Yakın çevresine, “Kariyerimi tehlikeye atamam” diyen Mancini’nin, Cim Bom defterini kapatması dahi gündemde. “Her zaman bir B planım vardır” sözünü sıkça telaffuz eden Ünal Aysal’ın ise Mircea Lucescu ve Mustafa Denizli gibi marka isimlerle görüşmelere başlaması kimseyi şaşırtmayacak.

Krizler bağıra bağıra geldi

6 HAZİRAN... Ünal Aysal (GSTV): Balotelli’ye Mancini’nin oyun planlarında yer yok. Hocamız yabancı kısıtlamamızı ve bütçemizin sınırlarını biliyor. 15 Haziran’a kadar fikrini değiştirme opsiyonu var.

8 HAZİRAN... Roberto Mancini (Sport Mediaset): Mario (Balotelli) benim oğlum gibi. Onunla bir gün buluşur muyuz? Futbolda hiçbir şeyi bilemezsin. Her şey mümkün.

9 HAZİRAN... Ünal Aysal (Galatasaray Lisesi): Mancini’ye yarınki (dün) görüşmede yapabileceğimiz transferleri ileteceğiz. Hocamızın daha sonra, ‘İstediğim futbolcuları almadınız’ diyerek bahane üretmesini istemiyoruz.

9 HAZİRAN... Roberto Mancini (La Gazetta Dello Sport): Ara transferde Astori’yi istemiştik, alamadık. Şimdi ise Alex ve Keita’yı istedik. Onlar Roma ve Milan’ı tercih etti. 4 oyuncuya ihtiyacımız var.