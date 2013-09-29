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Spor

'Roberto Mancini Galatasaray için bugün İstanbul'a geliyor' iddiası

Fatih Terim'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın İtalyan teknik adam Roberto Mancini ile imza aşamasına geldiği öne sürüldü

29 Eylül 2013 11:52

 

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli olmak üzere... Galatasaray yönetimi, İtalyan teknik adam Roberto Mancini ile imza aşamasına geldiği öne sürüldü. İddiaya göre İtalyan teknik adam bugün İstanbul'a gelerek Başkan Ünal Aysal ile görüşecek.

Galatasaray'da teknik direktör arayışları son buluyor. Sarı-kırmızılılar, İtalyan teknik adam Roberto Mancini ile imza aşamasına geldi.

Başkan Ünal Aysal'ın isteği üzerine İtalya'da Mancini ile görüşen Bülent Tulun, ilk etapta olumsuz yanıt almıştı. Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 8 milyon Euro isteyen başarılı çalıştırıcıyla pazarlıklar tıkanma noktasına gelmişti. Bunun üzerine Galatasaray diğer alternatifllere yöneldi. Advocaat ile görüşmek üzere Hollanda'ya geçen Tulun, deneyimli teknik adamın süre istemesi üzerine başkan Aysal'a bilgi verdi.

 

Yeniden temasa geçildi

 

Ntvspor’un haberine göre, Aysal'ın Mancini ismi üzerinde ısrarcı olunmasını belirtmesi üzerine yeniden Mancini ile temaslara başlayan Galatasaray, İtalyan çalıştırıcının verdiği olumlu yanıt ile imzaya yaklaştı. Yaşanan bu gelişmeler üzerine başkan Aysal’ın Mancini ile ilgili son kararını vermesi ve resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Öte yandan, Di Matteo için daha önce temaslar yapan yönetim, Mancini’deki olumlu gelişme üzerine Di Mattteo’yu beklemeye aldı.

 

'Bugün İstanbul'a geliyor'

 

Yardımcıları ile birlikte 9 milyon Euro isteyen Mancini’ye ‘Fatih Terim’e yıllık 3 milyon Euro ödüyorduk. Şampiyonluk bonusları da var. Bütçemiz bu” diyen ve “Sorun yok, görüşebiliriz” karşılığını alan Ünal Aysal, İtalyan teknik adamı İstanbul’a davet etti. Başkan Aysal bu görüşmede Mancini’den fiyatında indirim yapmasını isteyecek.  

Öte yandan iddiaya göre, Aysal’ın bugünkü ikinci görüşmesi de yine İstanbul’da Athletic Bilbao’ya Avrupa Ligi’nde final oynatan Marcelo Bielsa ile olacak. Arjantinli teknik adama da Terim’in aldığı 3 milyon Euro’yu önerecek olan Aysal, bu iki kritik görüşmenin ardından Mancini ve Bielsa arasında tercihini yapacak. 

 

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