Galatasaray Terimsiz ilk maçta evinde Rize'den 3 puanı koparamadı

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor’u ağırladı. Karşılaşma 1 - 1'lik beraberlikle sona erdi. Sarı-kırmızılıların golü 18. dakikada Engin Baytar'dan gelirken, Çaykur Rizespor'un golünü ise 55. dakikada Tevfik Köse kaydetti. Karşılaşmanın 73. dakikasında Selçuk İnan, kırmızı kart görerek Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı.

Stat:Türk Telekom Arena

Hakemler:Ali Palabıyık, Cem Satman, İsmail Şencan

Galatasaray:Muslera, Sabri, Dany, Semih, Hakan Balta, Bruma, Selçuk, Engin, Sneijder (Dk. 34 Amrabat / Dk. 76 Yekta Kurtuluş), Drogba, Burak Yılmaz (Dk. 84 Umut Bulut)

Çaykur Rizespor:Serkan Kırıntılı, Koray, Sezer, Viera, Ali Adnan, Kıvanç (Dk. 88 Kağan), Sylvestre, Tevfik, Cernat (Dk. 46 Cenk), Sercan Kaya (Dk. 85 Hurşut), Kweuke

Goller:Dk. 18 Engin Baytar (Galatasaray), Dk. 55 Tevfik (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart:Dk. 73 Selçuk İnan (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 34 Drogba, Dk. 41 Selçuk İnan, Dk. 75 Sabri (Galatasaray), Dk. 58 Ali Adnan, Dk. 66 Tevfik Köse, Dk. 75 Kıvanç (Çaykur Rizespor)

Karşılaşmanın önemli dakikaları

10. dakikada konuk ekip etkili geldi. Bu dakikada Koray'ın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Tevfik'in çaprazdan ortası kaleci Muslera'yı geçtikten sonra paralel bir şekilde ters taraftan taca çıktı.

14. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Bu dakikada Bruma kendi çabaları ile topu rakibinden kaptıktan sonra sol taraftaki Sneijder'i gördü. Hollandalı futbolcunun yakın mesafeden vuruşunu kaleci Serken çeldi. Sonrasında tekrar topla buluşan Bruma, düzgün vuramayınca takımını bir golden etti.

18. dakikada Galatasaray öne geçti. Bu dakikada Bruma'nın pasında cezaalanı ön tarafında topla buluşan Engin Baytar, düzgün ve şık bir plase vuruşla kaleci Serkan'ı mağlup etti: 1 - 0.

24. dakikada Galatasaray'dan Selçuk'un kullandığı serbest atışı kaleci Serkan, son anda kornere tokatladı.

27. dakikada Ali Adnan'ın cezasahası dışından kullandığı serbest atışta meşin yuvarlak yandan az farkla oyun alanı dışına çıktı.

29. dakikada Dany'nin ara pasına hareketlenen Bruma, rakiplerini tek tek geçtikten sonra çaprazdan ceza sahasına girdi. Genç oyuncu, kaleciyi geçtikten sonra önünde savunma futbolcuları olmasına rağmen vurdu. Ancak meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti. Bu pozisyonda Drogba kendisine pas vermediği için Bruma'ya tepki gösterdi.

45. dakikada Amrabat'ın sağdan ortasında savunmadan seken topla arka direkte buluşan Bruma'nın yakın mesafeden vuruşu üstten auta çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

46. dakikada konuk takım etkili geldi. Bu dakikada cezaalanı içinde topla buluşan Kweuke'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.

49. dakikada Cenk Ahmet'in sağdan cezasahasına yaptığı ortada Kweuke'nin kafa vuruşu yandan auta çıktı.

55. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Bu dakikada Sercan'ın kullandığı köşe atışında cezaalanı içinde topa iyi yükselen Tevfik kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1 - 1.

65. dakikada Hakan Balta, soldan çizgiye kadar indikten sonra geriye doğru çıkardı. Topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşu kaleciyi geçti. Ancak savunmada Ali Adnan topu çizgi üzerinden çıkararak golü önledi.

71. dakikada Sabri, savunmanın arkasına sarkan Amrabat'ı gördü. Bu oyuncunun yaptığı ortada Burak Yılmaz, yakın mesafeden meşin yuvarlağı auta göndererek takımını bir golden etti.

73. dakikada Selçuk İnan, ikinci sarı kartını görererek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

75. dakikada Tevfik'in pasında savunmanın arkasına sarken Kweuke, zor pozisyonda vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.