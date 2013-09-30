Roberto Mancini adım adım Galatasaray'a

Galatasaray, teknik direktörlük görevi için dün görüştüğü Roberto Mancini ile görüşmelerin başladığını Borsa'ya bildirdi.

Mancini İstanbul'a geldi ve başkan Ünal Aysal ile görüştü. Yaklaşık 3 saat süren toplantı olumlu geçti. Taraflar bu sabah yeniden bir araya gelecek.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Galatasaray, Roberto Mancini'yi İstanbul'a getirdi.

Özel uçakla Sabiha Gökçen Havaalanı’na inen İtalyan teknik adamı, başkan Ünal Aysal’ın danışmanı Bülent Tulun ve idari menajer Cenk Ergün karşıladı.

Mancini havaalanından Aysal’ın oteline geçti. Ünal Aysal ve Lütfi Arıboğan'ın da gelmesiyle görüşmeler başladı.

Ntvspor’da yer alan habere göer, yaklaşık 3 saat süren toplantı olumlu geçti. Mancini'nin şartlarının ağır olması ve sonradan sorun çıkmaması için tüm detaylar incelendi. Bu da görüşmenin uzamasına neden oldu.

Gelinen noktada tarafların, Mancini ile 3.5-4 milyon euro, yardımcıları için ise 1.5 milyon euro ücrette anlaşmaya yakın oldukları öğrenildi.

Devre arasında transfer bütçesi, yıllık ücret ve bonuslar konusunda pazarlık yapan Mancini’nin sözleşme detaylarını son kez gözden geçirdikten sonra resmi mukaveleye imza atması bekleniyor.

Galatasaray’ın diğer teknik direktör adayı olan Bielsa konusunda girişimler tıkanma noktasına geldi. Arjantinli teknik adam başka bir kulübe opsiyon verdiği için, Galatasaray Kulübü'yle anlaşma yapmak için İstanbul'a gelemiyor.

Yönetimin yeni teknik direktörü bir an önce belirlemek istemesi, Bielsa seçeneğinin olma ihtimalini düşürüyor. Deneyimli çalıştırıcının yüksek yıllık ücreti de bu transferin önüne geçiyor.

KAP'a açıklama

Galatasaray Kulübü, futbol takımının başına getirmek için görüşmeler yaptığı İtalyan teknik adam Roberto Mancini'yle ilgili Borsa İstanbul'a açıklama yaptı.

Galatasaray Sportif ve Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'den borsaya yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız teknik direktörlüğü için şirketimiz ile Roberto Mancini arasında görüşmelere başlanmış olup kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir" denildi.