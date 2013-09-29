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Spor

Roberto Mancini Galatasaray için İstanbul'da

Galatarsaray Başkanı Ünal Aysal'ın daveti ile özel uçakla İstanbul'a getirilen Mancini 17:15'te İstanbul'a indi

29 Eylül 2013 21:34

Galatasaray'ın, Fatih Terim'in yerine getirmek için görüşmek üzere davet ettiği Roberto Mancini, İstanbul'a geldi. İtalyan teknik adamı Galatasaray Kulübü Direktörü Bülent Tulun karşıladı.

Ali Naci Küçük'ün hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, Ancona'dan, Galatarsaray Başkanı Ünal Aysal'ın daveti ile özel uçakla İstanbul'a getirilen Mancini 17:15'te İstanbul'a indi... Mancini ve ekibini, kulüp direktörü Bülent Tulun karşıladı.

İtalyan teknik adam ile Antalya'dan ailesi ile dönen Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Les Ottomans'da biraraya geldi ve kritik görüşme saat 18:00'de başladı.  Skorer.com Les Ottomans Hotel'deki görüşme ile ilgili "taraflar ilk gün yapılan müzakerede anlaşamadı" şeklinde verirken
Doğan Haber Ajansı, Galatasaray,"teknik direktörlük için Roberto Mancini ile anlaşmaya vardı" dedi.

 

Kariyerinde 12 kupa var

 

İtalyan teknik adam Mancini, son olarak geçtiğimiz sezon Manchester City'nin başındaydı. Kariyerinde 12 kupa bulunan Mancini'nin çalıştırdığı takımlar ve elde ettiği başarılar şöyle;

2001-2002: Fiorentina (1 İtalya Kupası)
2002-2004: Lazio (1 İtalya Kupası)
2004-2008: Inter (3 Serie A Şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası)
2009-2013: Manchester City ( 1 Premier Lig şampiyonluğu, 1 FA Cup, 1 COmmunty Shield Kupası)  

 

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