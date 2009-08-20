Robert Redford Lincoln suikastini çözecek mi?

Holywood'un efsane isimlerindne Robert Redford, eski ABD başkanlarından Abraham Lincoln'un suikastini konu alan bir filmi yönetecek. Adının The Conspirator (Komplocu) olması beklenen filmin, Washington'da bir taverna işletmecisi olan ve Güney Konferasyonu sempatizanı olan Mary Surratt'ın rolüne odaklanması bekleniyor. Surrat, Lincoln'u öldüren John Wilkens Botth ve David Harold'a silahları sağladığı gerekçesiyle hakkındaki iddilar netleşmemesine rağmen idam edilmişti. Filmde James McAvoy'un başrollerden birinde oynayacağı tahmin edilirken, James Solomon'un da filmin senaryosunu yazacağı belirtiliyor.