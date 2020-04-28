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Koronavirüs

Robert Koch Enstitüsü'nden sürü bağışıklığı uyarısı: Tehlikeli ve safça

28 Nisan 2020 21:38

Robert Koch Enstitüsü (RIK) Başkanı Lothar Wieler, “kontrollü sürü bağışıklığı” konusunda uyarıda bulundu. Bunun tehlikeli ve safça olduğunu belirten Wieler, “Bizim için kontrollü sürü bağışıklığı uygulamasına geçmek düşünülemez” dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin’de bugün düzenlenen basın toplantısında Wieler, virüsün çok tehlikeli olduğunu vurgulayarak kontrol altına alınmasının zor olduğunu söyledi.

Wieler, "Kim sürü bağışıklığı propagandası yapıyorsa, kaç insanı kurban etmeye hazır olduğunu da söylemesi gerekir" dedi. Almanya’nın salgın ile mücadelede bugüne kadar başarı sağladığını kaydeden RKI Başkanı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmenin önemli olduğunu, bu başarıyı korumak istediklerini dile getirdi.

(DW Türkçe)

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