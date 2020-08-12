Robert Koch Enstitüsü'nden Covid-19 aşısı açıklaması: Sonbaharda hazır olabilir

Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, yürütülen aşı çalışmalarının olumlu şekilde devam ettiği belirtildi. Açıklamada, üzerinde çalışılan aşılardan birkaçının sonbahar başlarında kullanıma hazır olacağını öngördüklerini duyurdu.

Üzerinde çalışılan aşıların viral mutasyon ya da kısa süreli bir bağışıklık sağladığını belirten enstitü, virüsü tamamen ortadan kaldırma konusunda sonbaharda çıkacak aşılara yüzde yüz güvenmenin tehlikeli olduğu vurgulandı.

Aşıların salgını tamamen kontrol altına almak anlamına gelmediği belirtilen açıklamada, tedbirlerin sonbaharda da devam ettirilmesi çağrısı yapıldı.