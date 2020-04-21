Robert Koch Enstitüsü: Covid-19'un kalbe ve böbreklere zarar verdiğini tespit ettik

Almanya’nın önde gelen sağlık kuruluşlarından Robert Koch Enstitüsü, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yeni etkilerinin tespit edildiğini açıkladı. Kuruluşun başkan yardımcısı Profesör Lars Schaade, "Covid-19'un kalbe ve böbreklere zarar verdiği ve kan pıhtılaşmasına sebep olduğunu tespit ettik" diye konuştu.

Profesör Lars Schaade Almanya'da sokağa çıkma yasaklarının ve kısıtlamaların gevşetilmesinin toplumsal açıdan mantıklı bir hamle olmasına karşın, sağlık açısından kısıtlamaların devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

"Kanda pıhtılaşmaya neden oluyor"

Robert Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Profesör Lars Schaade, Koronavirüs'ün yeni etkilerine ilişkin olarak da, "Covid-19'un kalbe ve böbreklere zarar verdiğine dair kanıtlar var. Bu sebeple kanda pıhtılaşma oluyor. Sistematik olarak bütün kanıtları incelemeliyiz buna otopsiler de dahil" dedi.

Almanya'da ölüm oranı yüzde 3.2

Resmi verilere göre Almanya’da 147 binden fazla doğrulanmış Koronavirüs vakası varken, bu hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısı ise 4 bin 912 seviyesinde. Schaade, "Ölüm oranı yüzde 3.2 seviyesinde bunun yükselmesinin sebebi de bakım evleri ve hastanelerdeki sayının artması" dedi.