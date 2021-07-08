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Robert Downey Jr'ın yönetmen babası Robert Downey Sr. hayatını kaybetti

08 Temmuz 2021 11:02

 

Oyuncu Robert Downey Jr.'ın yönetmen babası Robert Downey Sr. hayatını kaybetti.

Robert Downey Jr., 85 yaşındaki babasının ölümünü Instagram hesabından bir paylaşım yaparak duyurdu. Downey Jr, uzun yıllar Parkinson hastalığıyla yaşayan babasının uykusunda öldüğünü söyledi.

Robert Downey Sr, aynı zamanda oyunculuk da yapmış olan bir yönetmendi. Robert Downey Jr. babasının yönettiği iki filmde rol almıştı. Filmlerden biri 1970'lerde çekilen "The Pound" diğeri ise 1990 yapımı "Too Much Sun" olmuştu.

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