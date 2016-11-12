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Kültür-Sanat

Robert de Niro'ya İtalya'dan göç teklifi

Ünlü aktörün hem ABD hem de İtalyan vatandaşlığı bulunuyor

12 Kasım 2016 19:40

ABD seçimleri öncesinde başkan adaylarından Donald Trump'la ilgili hakarete varan ifadeleri ve "yumruklamak istiyorum" sözleriyle dikkat çeken aktör Robert De Niro'ya İtalya'dan göç teklifi geldi.

3.000 nüfuslu Ferrazzano kasabası belediye başkanı De Niro'ya İtalya'ya göçmesini önerdi. Büyük büyük dedeleri 1890'da İtalya'nın Ferrazzano kasabasından ABD'ye göçen De Niro'ya seslenen belediye başkanı Antonio Cerio "Onu açık kollarımızla karşılamaya hazırız. Trump hayalkırıklığından sonra, buraya göçmek isterse, hoş karşılanacaktır. Bu bizim için bir onur olur." ifadesini kullandı.

Hem İtalyan hem de ABD vatandaşlığı bulunan De Niro, seçim günü katıldığı Jimmy Kimmel Show'da şaka yollu olarak, "Muhtemelen oraya göç edeceğim." demişti.

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