Robert De Niro’dan Meryl Streep'e: Harikaydın, sana karşı saygım büyük!

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ı, 75. Altın Küre ödüllerinde isim vermeden eleştiren oyuncu Meryl Streep'e, oyuncu arkadaşı Robert De Niro'dan destek mesajı geldi. De Niro Trump’ı eleştiren arkadaşına, "Söylediklerin harikaydı. Tüm dünya başarılarını kutlarken bunu yaptığın için sana karşı saygım büyük. Serseriler ve zorbalar hakkındaki duygularını paylaşıyorum" diyerek destek verdi.

İkili, sanat yaşamları boyunca birlikte sayısız filme imza attı. ‘Geç Kalan Sevgi’ isimli sinema film ile gişe rekoru kıran usta oyuncuların dostlukları uzun senelere dayanıyor…

"Yetti artık!"

Sözcü'den Gamze Kaya'nın haberine göre Rober De Niro, Meryl Streep’e gönderdiği mesajda şu sözlere yer verdi:

“Meryl,

"Söylediklerin harikaydı. Söylenmesi gereken şeylerdi ve sen de çok güzel bir şekilde söyledin. Tüm dünya başarılarını kutlarken bunu yaptığın için sana karşı saygım büyük. Serseriler ve zorbalar hakkındaki duygularını paylaşıyorum.

"Yetti artık. Sen, tüm zerafetin ve zekanla, çok güçlü bir sese sahipsin; başkalarına da seslerini duyurmaları için konuşmaları gerektiği konusunda ilham veren bir ses. Hepimizin konuşması öyle önemli ki.

"Seni seviyoruz.

"Bob"

"Güç zorbalık için kullanılırsa hepimiz kaybederiz"

Meryl Streep, 8 Ocak'ta gerçekleşen Altın Küre Ödül Töreni’nde, Donald Trump’un, göçmen düşmanı siyasetine vurgu yaparak şunları söylemişti:

“Bu sene pek çok nefes kesici, güçlü performans vardı. Bu sene beni afallatan bir performans vardı. Beni kalbimden vurdu. Ancak güzel olduğu için değil. Bu performansta güzel olan hiçbir şey yoktu. Ancak etkiliydi ve işini yaptı. İzleyicisinin gülmesini sağladı. (Trump'ı kastederek) Ülkemizdeki en saygın koltukta oturması gereken kişi, kendisiyle rekabet edemeyecek engelli bir muhabirin taklidini yaptı. Bu benim kalbimi yaraladı. Bu görüntüyü aklımdan çıkaramıyorum çünkü bu bir film sahnesi değildi. Gerçek hayattı. Rol model olan, güçlü, herkesin hayatını etkileyen bir kişinin böyle bir şey yapması diğer insanlara da bunu yapma hakkını veriyor (…) Saygısızlık saygısızlığı çağırır. Şiddet şiddeti körükler. Güçlü olanlar mevkilerini başkalarını ezmek için kullanırsa hepimiz kaybederiz”

Robert De Niro, 2016 yılında Donal Trump’ı hedef alan bir video paylaşmış, ABD başkanına ağır eleştirilerde bulunmuştu. İşte De Niro’nun o sözleri:

“Demek istiyorum ki o açıkça bir aptal, o bir zibidi. Ne hakkında konuştuğunu bilmeyen bir aptal. Dümen çeviren, saçma sapan bir artist. Ödevlerini yapmıyor, umursamıyor, toplumla oynadığını düşünüyor. Üstelik vergilerini ödemiyor. Colin Povell en iyisini söyledi. O bu ülke için utanç verici, ulusal bir felaket. Bu ülkenin, bu mankafanın olduğu yere gelmesine izin veren noktada olması beni sinirlendiriyor. İnsanların yüzüne nasıl yumruk atmak istediği hakkında mı konuşuyor? Tamam, onun yüzüne yumruk atmak istiyorum."