Beyaz Saray'dan Meryl Streep'e destek

Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, Meryl Streep'in Altın Küre Ödül Töreni'nde Donald Trump'ı eleştirdiği konuşmasına dair sorulan soruya yanıt vererek, ABD anayasasının ifade özgürlüğünü garanti altına alan 1. maddesini hatırlattı.

Earnest, "O (Streep) açıkça derinden inandığı mesajını saygılı ve dikkatlice düşünülmüş bir şekilde sundu. Bu bana bir ABD vatandaşının tam olarak açık bir şekilde anayasanın 1. maddesini kullanma eylemi gibi gözüktü" dedi.

ABD Başkanı Barack Obama ile Streep'in konuşması hakkında konuşmadıklarını belirten Earnest, Obama'nın görev süresinin bitimine kadar Streep'in Trump'a yönelik eleştirilerine destek veremeyeceğini de ifade etti. Earnest "Onun (Obama) kurumsal sorumlulukları var. Etkili bir geçiş sürecini yönetmek için kişisel hislerini bir kenara koymalı" ifadesini kullandı.

Meryl Streep'in Altın Küre Ödül Töreni'nde yaptığı konuşma şöyleydi:

"İsim vermeden Trump'ı eleştirmişti"

Altın Küre'de 'Cecil B. DeMille Özel Ödülü'nü kucaklayan Streep, konuşmasında isim vermeden Trump'ın engelli bir New York Times muhabiriyle dalga geçmesini eleştirerek, "Bu yıl çok çok çok güçlü performanslar vardı. Nefes kesen işlerdi. Beni şaşırtan bir performans oldu. Kancalarını kalbime batırdı. İyi olduğu için değil, çok etkileyici olduğu için. Hedef kitleyi güldürüp dişlerini gösterdi. Ülkemizdeki en saygın koltuğa oturması istenen kişinin, engelli bir muhabiri taklit etiği andı bu. Ayrıcalık, güç ve mücadele kapasitesi açısından üstün biri. Bunu gördüğümde kalbim kırıldı ve aklımdan çıkaramadım, çünkü bu bir film değildi, gerçek hayattı" ifadesini kullanmıştı.

Trump, Twitter'dan yanıt vermişti

Trump, eleştiriye ilişkin Twitter'dan verdiği yanıtta Streep'i 'fazla abartılmış' olduğunu belirterek "O ağır hezimete uğrayan Hillary'nin (Clinton) bir piyonu" demişti. Trump ayrıca engelli muhabirle dalga geçmediğini belirtmişti.