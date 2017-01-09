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Medya

Donald Trump'tan Meryl Streep'e: O bir...

Streep, adını anmadan Trump'ı eleştirmişti

09 Ocak 2017 18:48

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 75. Altın Küre ödüllerinde isim vermeden kendisinl eleştiren oyuncu Meryl Streep'e yönelik olarak "Hollywood'un değeri abartılan aktrislerinden biri olan Meryl Streep beni tanımıyor ancak dün gece Altın Küreler'den saldırı düzenledi. O bir..." dedi.

Meryl Streep şunları söylemişti:

"Bu yıl çok çok çok güçlü performanslar vardı; nefes kesen işlerdi. Beni şaşırtan bir performans oldu. Kancalarını kalbime batırdı. İyi olduğu için değil, çok etkileyici ve işini yaptığı içindi. Hedef kitleyi güldürüp dişlerini gösterdi. Ülkemizdeki en saygın koltuğa oturması istenen kişinin, özürlü bir muhabiri taklit etiği andı bu. Ayrıcalık, güç ve mücadele kapasitesi açısından üstün biri. Bunu gördüğümde kalbim kırıldı ve aklımdan çıkaramadım, çünkü bu bir film değildi, gerçek hayattı” 

Trump ise Streep açıklamasına sosyal medya hesabında tepki gösterdi. Trump'ın paylaşımı şöyle:

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