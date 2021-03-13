Robert De Niro'nun ortağı olduğu ünlü restoran zincirinin İstanbul şubesi mayıs ayında açılıyor

T24 Yaşam

Ünlü şef Nobuyuki Matsuhisa’nın Nobu isimli restoran zincirinin İstanbul şubesinin mayıs ayında The Ritz-Carlton çatısı altında açılacağı duyuruldu

Robert De Niro’nun da ortağı olduğu Nobu’nun ilk mekânı 1987’de Beverly Hills’de açıldı.

Restoran; Amerika, Avrupa, Meksika ve Karayipler, Orta Doğu ve Afrika, Pasifik Asya ve Güney Amerika’da 32 şehirde faaliyet gösteren Nobu, Peru’ya özel sos ve malzemeleri Japon mutfağına entegre ederek elde ettiği Şef Nobu’nun kendisine özgü stili ve dünyaya yayılan lezzetleriyle biliniyor.

Nobu’nun kurumsal şefi Herve Courtot’un yaptığı açıklamaya göre restoranın meşhur ‘Hokusetsu sake’sinin (Japonların pirinç ve tahıl tozundan yapılan ulusal içkisi) Nobu deneyiminin önemli bir parçası olduğu ve İstanbul’daki restoranda da yer alacağı belirtildi.