Robert De Niro: Eski asistanım beni tehdit etti

ABD'li usta aktör Robert De Niro ile kendisini taciz ve cinsiyet ayrımcılığıyla suçlayan eski asistanı arasında sular durulmuyor. 78 yaşındaki De Niro'nun 37 yaşındaki eski asistanı Graham Chase Robinson, yıllarca maruz kaldığını iddia ettiği 'cinsiyet ayrımcılığı ve taciz' suçlamasıyla ünlü oyuncuya Ekim ayında 12 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı. Robinson, oyuncunun kendisine küfür ettiği, zorla fiziksel temasta bulunduğu ve cinsel içerikli yorumlara maruz bıraktığı ve cinsel güç ilacı olan viagra reçetesi hakkında ahlaksız şakalar yaptığı iddiasında bulunmuştu.

De Niro'nun avukatının ise iddialar hakkında 'saçmalığın ötesinde' yorumunu yaptığı belirtilmişti. Ancak hikâye bununla sınırlı değil. Robinson'un iddiaları öncesinde Robert De Niro eski asistanını, kendisine verdiği bütçeyi kötüye kullandığı, işten kaytardığı ve iş yerinde saatlerce efsane dizi Friends'i izlediği suçlamalarıyla 3 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

1994 yapımı sit-com dizi Friends'in başrolünde ABD'li aktrist Jennifer Aniston vardı

"Mesai içerisinde saatlerce dizi izledi"

Şimdi ise ünlü oyuncunun avukatları Robinson'u kendisine dava açmadan önce 'istediğini vermediği takdirde', De Niro'nun 'en karanlık sırlarını' açığa döken bir kitap yazmakla tehdit ettiğini iddia etti. Mahkeme kayıtlarına göre Robinson aynı zamanda e-posta yoluyla eski patronunun karakter özelliklerini de yazmakla tehdit etti. Avukatlar, söz konusu e-posta hakkında daha fazla detay vermedi.