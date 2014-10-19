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Yaşam

Rober Koptaş ile Delal Dink boşandı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ile Hrant Dink'in kızı ayrıldı

19 Ekim 2014 12:03

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş ile Hrant Dink'in kızı Delal Dink boşandı. Rober Koptaş kızları için aylık 1000 lira iştirak nafakası ödeyecek.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş geçtiğimiz aylarda İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçesinde eşi Delal Dink ile anlaşmalı olarak boşanmak istediğini talep etti. Her iki tarafında boşanmak istediğini belirten Koptaş, eşi ile arasında uyuşmazlıkların olduğunu ifade etti. Aralarında boşanma protokolü imzaladıklarını belirten Rober Koptaş birbirlerinden maddi manevi bir talebinin olmadığını vurguladı. Delal Dink ise eşiyle protokol imzaladıklarını belirterek mahkemeden boşanmaya karar verilmesini talep etti. Geçtiğimiz gün yapılan duruşma da mahkeme çiftin boşanmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme küçük kızlarının velayetinin anneye verilmesine ve çocuk için Rober Koptaş’ın aylık 1000 lira ödemesine hükmetti.

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