Rober Hatemo: Fıttırmak üzereyim, bazen de aklımı kaçıracak gibi oluyorum

Şarkıcı Rober Hatemo, aylar sonra evden çıktığını belirterek, “Ne olacak bilmiyorum. Fıttırmak üzereyim. Bazen de aklımı kaçıracak gibi oluyorum” dedi. “Ne olacak bilmiyorum. Fıttırmak üzereyim. Bazen de aklımı kaçıracak gibi oluyorum” diyen Hatemo, “Böyle giderse evi ve arabayı yiyeceğim” ifadesini kullandı.

Önceki gün City’s Nişantaşı çıkışı görüntülenen şarkıcı Hatemo, aylar sonra evinden çıktığını söyleyerek şunları kaydetti:

“Ne olacak bilmiyorum. Fıttırmak üzereyim. Bazen de aklımı kaçıracak gibi oluyorum. Spor yaparak kendimi rahatlatıyorum. Şarkımı pandemiden dolayı çıkaramıyorum. Böyle giderse evi ve arabayı yiyeceğim.”

Ünlü şarkıcı muhabirlerin “Yatırımınız var mı?” sorusuna, “Bir yazlığım ve arsam var. Böyle devam ederse zaten ikisinden biri gidecek" diye yanıt verdi.

Nişantaşı'nda gördüğü kalabalık karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getiren Hatemo, "İki yıl aradan sonra Nişantaşı'na geldim. Gördüğüm kalabalık karşısında şok geçiriyorum. Çok ayıp ya! Uzun bir aradan sonra evden mecburen çıkmak zorunda kaldım. Kalabalık yüzünden yolumu şaşırdım resmen" şeklinde konuştu.