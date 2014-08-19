Robbie Williams'ın babasını kaybeden Türk asıllı eşi cenazeye gelemeyecek

İstanbul'daki cenazeye gelmesi için izin çıkmadı

İngiliz şarkıcı Robbie Williams’ın Türk asıllı eşi Ayda Field, babası Haldun Evecan’ı kaybetti. Amerika’da yaşayan ve ikinci çocuğuna hamile olan Field, doktoru uçağa binmesine izin vermediği için cenaze törenine katılamayacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını kaybeden Evecan, bugün İstanbul'da Şakirin Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Babasının ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğulan Ayda Field, törene katılamayacak.

İkinci çocuğuna hamile olan Field’ın doktoru uçağa binmesine izin vermediği için cenaze törenine gelemeyeceği öğrenildi.

Haldun Evecan, kızının düğününe katılmadığı haberleriyle gündeme gelmişti. Evecan, o dönem verdiği bir röportajda eski eşi Gwen Field ile kızları Ayda henüz 5 yaşındayken boşandığını açıklamıştı.