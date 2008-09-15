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Yaşam

Ro-Ro gemisindekilerin adları açıklandı

Denizcilik Müsteşarlığı, Bandırma Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra batan Ro-Ro gemisinden kurtarılanların isimlerini açıkladı.

15 Eylül 2008 03:00

Denizcilik Müsteşarlığında oluşturulan kriz merkezinden yapılan yazılı açıklamada yer alan 65 kişinin isimleri şöyle:

''Özen Erdoğan, Mitat Altın, Uğur Kalkavan, İbrahim Akçay, İbrahim Savaş, Ahmet Turan, Rafet Bala,Melih Erim, Esin Kasatura, İsmail Gün, Burak Hut, Erkan Çoban, Kenan Baydar, Bülent Basar, Can Güç, Yıldırım Selçuk Elveren, Halil Kızmaz, Naci Yavuz, Nurettin Çiçek, Mustafa Şekerci, Erol Solak,Süleyman Gürcan, Bircan Karaman, Soner Borzan, Hikmet Çiçek, Nejat Albayrak, Mehmet Akif Paçaman,Turhan Kuru, Özcan Binici, Erkan Uysal, Halil İbrahim Değerli.''

Açıklamada kurtarıldıktan sonra çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların isimleri ise şöyle:

Mustafa Güven Karahan Devlet Hastanesi: Ahmet Yılmaz, Kemalettin İşçioğlu, İlhan Aktaş, Cevat Şahin, Berkan Uysal, Muhlis Gören, Murat Mutluoğlu, Recep Özkaynak, Battal Kocakaya, Mustafa Zeybek,Mustafa Seçik, Emin Demir, Metin Yatıkçı, İlyas Semir, Ali Yurduseven, Mehmet Kestane, Eren Damar,Orhan Sarıaydın, Enes Selim Dörterler, Cengiz Çakır

Kapıdağ Devlet Hastanesi: Abdurrahman Ayday, Ahmet Ayday, Zeki Ayday, Necdet Sevik, Hüseyin Arıkan, Bülent Bingöllü, Muammer Eroğlu, Erkan Damar, M. Ali Çakıroğlu, Ufuk Bitiş

Özel Bandırma Hastanesi: Mehmet Aksu, Hüseyin İncereis, Sedat Özmen.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi: Mustafa Bıyıklı.

20-25 kişiye ulaşılamıyor


Balıkesir Valisi Selahattin Hatipoğlu, Bandırma'da batan Ro-Ro gemisinde 20 ila 25 kişiye ulaşılamadığını söyledi.

Vali Hatipoğlu, olay yerinde botla yaptığı incelemelerinin ardından Bandırma Limanı'nda gazetecilerin batan gemi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Vali Hatipoğlu, "Dalgıçlar sonuçları alınca tekrar olay mahalline gideceğiz. Bir sağ vatandaşımız daha tespit edildi. Böylece 77'ye ulaştı. Vefat edenle beraber 77 vatandaşımıza ulaşılmış oldu. 20 ila 25 vatandaşımıza henüz ulaşamadık." diye konuştu.

Vali Hatipoğlu, "İhmal söz konusu mu?" sorusuna ise, "Şu anda cumhuriyet başsavcılığımız araştırıyor. Onun sonucunda ortaya çıkacaktır." dedi.

Vali Hatipoğlu, rakamlarla ilgili sorulara da, "100 civarında vatandaşımızla beraber 29 mürettebat var. Toplam 100 kişi buradan hareket ediyor. Dolayısıyla 77 kişi de; 1'i vefat etti, 76'sı da sağ olarak çıktı, bunların bir kısmı da yaralı. 20 ila 25 arasında bunun üst sınırını bilemiyoruz. Gemiye kaç kişi çıktı bilemiyoruz; ama kuvvetli tahminlerimize göre 100 civarında." ifadelerini kullandı.

Vali Hatipoğlu, rakamlardaki çelişkilerle ilgili sorular üzerine de, "Şimdi bu aşamada rakamlarda farklılıklar olabilecektir. Şimdi sahile kendi imkânları ile çıkan vatandaşlarımız bize müracaat etmedikleri için tam olarak bilemiyoruz. Biraz önce bir kişi daha ilave edildi. Umarımız bu sayı daha da artarak acımız hafifler. Biraz sonra dalgıçlarımız gemide ceset aramalarına başlayacak." dedi.

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