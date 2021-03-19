Rizespor teknik direktörü Bülent Uygun: Antrenmanda uyguladığımız 4 tane golü atmak bizim için güzel oldu

Çaykur Rizespor teknik direktörü Bülent Uygun, 4-3'lük Galatasaray galibiyetini değerlendirirken, "Oyuncularımın alnından öpüyorum. Antrenmanda uyguladığımız 4 tane golü birden atmak bizim için güzel oldu" dedi.

Maçı değerlendiren Bülent Uygun, "Bizleri izleyenlerin keyif aldıklarını düşünüyorum. Taktiksel olarak Galatasaray'ın bir önceki maçta çift santraforla 40'a yakın orta yaptığını gördük. Buna müsaade etmedik. Yaptığı hamlelere karşılık verdik. Bazen şanssızlık yaşadık. Şimdi önümüzde Karagümrük maçı var. Ona odaklanacağız" dedi.

Maça hazırlık sürecini de anlatan Uygun, "Geçiş oyunlarımızı defans oyuncularına göre çalıştık. Antrenmanda da uyguladığımız 4 tane golü atmamız güzel oldu. Rizespor taraftarı bizden güzel bir galibiyet bekliyordu. Baba ocağına selam olsun" diye konuştu. Oyuncularına teşekkür eden Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Futbolcularımın hepsinin alnından öpüyorum. Onlar yeteneklerini sahaya yansıttılar. Başarmamız gereken daha uzun bir yolumuz var" ifadelerini kullandı.

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