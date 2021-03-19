Gol düellosunun yaşandığı maçta Galatasaray, Rizespor'a 4-3 kaybetti

Galatasaray tarihi maçta Çaykur Rizespor'a mağlup oldu. 7 gollü karşılaşmada Rizespor 4-3 kazanırken Galatasaray'da DeAndre Yedlin ilk golünü attığı maçta kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk etti. 7 gole sahne olan unutulmaz maçta Rizespor 4-3'le galibiyete uzandı.

Karşılaşmada gol perdesi erken açıldı. Henüz 2. dakikada Christian Luyindama'nın savunmadaki top kaybının ardından kaleciyle karşı karşıya kalan Braian Samudio topu filelere gönderdi ve Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti.

14. dakikada Galatasaray, DeAndre Yedlin'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Yedlin, Galatasaray formasıyla ilk golünü Rizespor'a karşı kaydetti.

31. dakikada Galatasaray öne geçti. Emre Akbaba ceza sahası dışından attığı golle takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Maçın 41. dakikasında Çaykur Rizespor yeniden beraberliği yakaladı. Bu kez Marcao'nun yaptığı top kaybında topla buluşan Fernando Boldrin kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu filelere gönderdi.

Maçın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Yedlin gol attı, penaltı yaptırdı, kırmızı kart gördü

Karşılaşmanın ikinci yarısında Çaykur Rizespor erken bir penaltı kazandı. 54. dakikada Yedlin'in elle müdahalesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Milan Skoda'nın penaltı vuruşu golle sonuçlandı ve Çaykur Rizespor 3-2 öne geçti.

74. dakikada gol sırası Galatasaray'a geçti. Henry Onyekuru topu sürdü, ceza sahasına girdi ve şutu Meriah'a çarpıp ağlarla buluştu. Bu golle maç yeniden eşitlendi ve skor 3-3'e geldi.

Dakikalar 79'u gösterdiğinde ise sarı kartı bulunan DeAndre Yedlin ceza sahasının hemen dışında yaptığı faulün ardından ikinci sarı kart ve kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Mücadelenin kalan dakikalarında Galatasaray dördüncü gol için yüklenirken golü Çaykur Rizespor buldu. 90+3. dakikada Fernando'nun golüyle Rizespor durumu 4-3'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı deplasmanda 4-3 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray 61 puanda kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı. Çaykur Rizespor ise 34 puana yükseldi.

Galatasaray'da 3 oyuncu cezalı

Galatasaray'da kırmızı kart gören DeAndre Yedlin'in yanı sıra sarı kart gören Marcao ve Luyindama cezalı duruma düştü. Üç futbolcu da milli aranın ardından oynanacak Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'dan 7 yıl sonra ilk

Evinde 4 gol yiyen Galatasaray 7 sonra bir ilki yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip 7 yıl aranın ardından Türk Telekom Stadyumu'nda bir maçta kalesinde 4 gol yedi.