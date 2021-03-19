Fatih Terim: Oyuncularımı hiçbir zaman suçlamam, hatalarını direkt yüzlerine söylerim ama onlara bugünü yakıştıramadım

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu. Şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılıların, ligde iç sahadaki 11 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Maçın ardından Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim "Oyuncularımı hiçbir zaman suçlamam, hatalarını direkt yüzlerine söylerim ama onlara bugünü yakıştıramadım" dedi.

beIN Sports’a konuşan Fatih Terim, bireysel hatalara vurgu yaptı.

''Bir takımın başına gelecek ya da gelmeyecek her şeyi yaşadık''

''Neredeyse 1-0 başladık maça. Hiç olacak bir pozisyon değildi. Maçı analiz ettiğimizde bir takımın başına gelecek ya da gelmeyecek her şeyi yaşadık. Golün şokunu atlattıktan sonra oyunun kontrolünü hemen elimize aldık. 1-0'ın üstünden kalkıp şahane bir de gol attık, 2-1 öne geçtik. Etebo sürmek yerine pas verse üçüncü gol de gelebilirdi. Birincisini beğenmemiş olacağız ki ikincisini de yaptık. Üçüncü sol ayaklı da katıldı, Marcao... Bu maça çıkarken Türkiye'nin en az gol yiyen takımısınız. Neticede oynayanlar bunlardı. Komik bir golle üçü yedik, yine beraberliği bulduk. 10 kişi kaldık, o pozisyonda hakem direkt penaltıyı gösteriyor. O kadar hazır ki! Olsa bir şey de vereyim diye hemen... Eksik kaldıktan sonra bazı değişiklikler yaptık ama oradan sonra çok zordu. Bu sefer dördüncüyü de yedik. Onu çıkarmak için de uğraştık ama olmadı.''

''Ben de olsam moralim bozulurdu''

''Muhakkak ki futbol öngörülen bir şey değil. Ancak bu kadar teknik futbolcuların hata yapması... Böyle goller yediğinizde diğer oyuncuların da bunun altından kalkması kolay olmuyor. Ben de olsam moralim bozulurdu, kalkamayabilirdim. Biz kırılgan bir takımız. Olmadık bir yerde kaybettik. Çok üzgünüm. Yakıştıramadım da benim takımıma. 11'e 11 de devam etsek 3-3'ten sonra başka pozisyonlar bulacağımız aşikar. Ancak kaybetmemek için alınan riskler ve o risklerin de size getirdiği karşılık... Ben mağlupken oyunu koruyayım, oyuncuları koruyayım diyen bir hoca değilim. Nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynatırım, kazanırım ya da kaybederim. Olmayan bir yerde, kötü bir yerde kaybettik.''

''Bugünü oyuncularıma yakıştıramadım''

''Tabii şimdi klasik, bu maçtan sonra çok maç var... Tabii var ama büyük bir avantajı kaçırıyorsun. Her maçı kazanmak gibi hiçbir maçı kaybetmemek gibi büyük sularda gezmek zorunda kalabiliriz. Elbette bırakacak değiliz. Rakiplerimizin karşılaşacağı haftada kazanmak ve vereceği efekt çok başkaydı. Ama olmadı. Oyuncularımı hiçbir zaman suçlamam, hatalarını da yüzlerine söylerim ama bugünü onlara yakıştıramadım.''

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